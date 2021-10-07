主管請吃零食讓她超感動 網友笑：太天真！

進入職場後，除了在專業知識上發揮長才以外，與主管、同事相處溝通也是新鮮人必學技能，不少主管也會透過「請吃飯」來增進部門間的感情。日前一名網友就表示，平時嚴肅的主管突然買很多零食跟飲料請客，還很貼心記得大家喜歡的口味，讓她好奇「這樣的主管是不是很難遇到？」不過，職場老鳥指出，太天真了，請客是主管的基本技巧。

網友在Dcard表示，他們公司最近很忙碌、壓力大，會議又滿檔，連吃飯的時間都沒有。有一天嚴肅的主管突然找他們，讓她以為發生大事了，沒想到主管突然抱了一箱零食請大家吃，而且還記得每個人喜愛的口味，像是原PO喜歡蜂蜜菊花茶與泡麵，其他同事喜歡梅子，讓她驚呼「瞬間被嚴肅主管的貼心舉動暖到」。因此她上網發文分享，「雖然加班真的很苦，但其實在心情煩悶的時候，吃到喜歡的東西也是蠻療癒的，好奇你們公司的主管會這樣請喝飲料吃東西嗎？」

對此，有網友也說自己的主管每週會請一兩次飲料，而且點價格最高也沒關係，還會請吃大餐，買很多點心放著讓大家自由取用，讓她直呼「很難得遇到好公司又是好主管」，還有人分享，主管會帶整個部門去金山拜財神，當天的聚餐費還由公司全包。

不過，也有職場老鳥指出，「妳太天真了，一點零食飲料就被打發，零食飲料讓員工多點產出是主管的基本技巧，真正好的主管是在屬下加班的時候叫他們早點回家」、「去外商工作看看，妳會覺得這是基本配備」。