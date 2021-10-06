快訊

北市餐廳內用不強制隔板、梅花座 柯文哲：可以做但不鼓勵

台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

勞動部加碼五倍券！農漁特產餐飲烘焙休閒遊憩都可用

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

振興五倍券後天(8日)就要上路，勞動部雖未發行加碼券，但祭出「勞動部振興經濟促進就業獎勵計畫」，民眾只要持五倍券到勞動部合作店家消費，可獲加碼50%優惠，使用1000元五倍券，可換購1500元的商品，而且店家類型多元，包括餐飲烘焙、生活用品、美容美髮、特色藝品、休閒遊憩、農漁特產，都可直接將五倍券放大1.5倍。計畫網站今天已上線。

勞動部勞動力發展署創新勞動力發展創新中心副主任葉良琪指出，合作店家資格限定已參加勞動部多元就業開發方案及培力就業計畫、接受勞動部創業貸款利息補貼，以及庇護工場，參加店家約1000家，目前網站上店家名單約700多家，這兩天將陸續上架，招商也會持續至年底。

葉良琪強調，不只可以到庇護工場消費，也可到勞動部輔導的多元培力、創業店家使用五倍券，包括餐飲烘焙、生活用品、特色藝品、美容美髮、休閒遊憩、農漁特產，產品多元，全台各縣市，甚至離島都有店家，民眾振興消費之餘，還可以做公益，支持庇護工場跟創業初期店家。

葉良琪說，民眾只要在五倍券使用期間至勞動部合作店家購物消費，勞動部就依消費使用五倍券的額度，現場加碼50%，成為1.5倍的購物金，如民眾使用五倍券5000元，現場加碼2500元，共可選購7500元的商品，活動期限從今年10月8日至明年4月30日。

詳細店家名單、分布地圖可在網站（https://se.wda.gov.tw/Coupon）查詢。

五倍券

延伸閱讀

五倍券變12,000元還能超前享樂！台鈴智慧電車eReady加碼祭出優惠

單親媽從門外漢變網路行銷美編高手 職訓助她重返職場

五倍券再搭配國旅券 新竹老爺三天兩夜可享0元優惠

五倍券搶先用！國泰旗下飯店「住1晚送1晚」　再享最高10000元折抵免費拿

相關新聞

環球購物中心超猛加碼！周年慶＋五倍券回饋上看50%

搶搭五倍券發放帶動的消費熱潮，百貨周年慶進入群戰高峰期，但五倍券商機人人喊搶，百貨加碼力道更要比誰夠有力。Global ...

勞動部加碼五倍券！農漁特產餐飲烘焙休閒遊憩都可用

振興五倍券後天(8日)就要上路，勞動部雖未發行加碼券，但祭出「勞動部振興經濟促進就業獎勵計畫」，民眾只要持五倍券到勞動部...

搶五倍券商機 高捷推出5000元無限搭乘方案

國慶將至，今年國慶焰火移師高雄，加上振興五倍券將在本周開放使用，今高雄捷運公司推出5000元享「高捷180天無限搭乘」振...

新竹喜來登推餐飲振興回饋 讓五倍券變十倍券

紙本五倍券開放預訂以來，預訂人數大幅超越數位綁定，各大飯店業者看好五倍券蓄勢待發的消費潛力，陸續釋出五倍券的各項優惠，其...

五倍券配農遊券怎麼用最優惠？ 農委會加碼禮明天公布

五倍券本周五上路，農委會預計提供第一階段88萬份「吉祥數字」888元農遊券，第二階段再抽58萬張，整體比去年少了354萬...

衝刺五倍券！特力屋、HOLA聯手集團推賺5千元購物金

五倍券商機各家都在搶，特力集團旗下特力屋、HOLA特力和樂、hoi好好生活、Crate&Barrel與特家總代理精品WM...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。