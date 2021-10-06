勞動部加碼五倍券！農漁特產餐飲烘焙休閒遊憩都可用

振興五倍券後天(8日)就要上路，勞動部雖未發行加碼券，但祭出「勞動部振興經濟促進就業獎勵計畫」，民眾只要持五倍券到勞動部合作店家消費，可獲加碼50%優惠，使用1000元五倍券，可換購1500元的商品，而且店家類型多元，包括餐飲烘焙、生活用品、美容美髮、特色藝品、休閒遊憩、農漁特產，都可直接將五倍券放大1.5倍。計畫網站今天已上線。

勞動部勞動力發展署創新勞動力發展創新中心副主任葉良琪指出，合作店家資格限定已參加勞動部多元就業開發方案及培力就業計畫、接受勞動部創業貸款利息補貼，以及庇護工場，參加店家約1000家，目前網站上店家名單約700多家，這兩天將陸續上架，招商也會持續至年底。

葉良琪強調，不只可以到庇護工場消費，也可到勞動部輔導的多元培力、創業店家使用五倍券，包括餐飲烘焙、生活用品、特色藝品、美容美髮、休閒遊憩、農漁特產，產品多元，全台各縣市，甚至離島都有店家，民眾振興消費之餘，還可以做公益，支持庇護工場跟創業初期店家。

葉良琪說，民眾只要在五倍券使用期間至勞動部合作店家購物消費，勞動部就依消費使用五倍券的額度，現場加碼50%，成為1.5倍的購物金，如民眾使用五倍券5000元，現場加碼2500元，共可選購7500元的商品，活動期限從今年10月8日至明年4月30日。

詳細店家名單、分布地圖可在網站（https://se.wda.gov.tw/Coupon）查詢。