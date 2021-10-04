職場新鮮人聊什麼？ 內行推「這安全話題」絕對不踩雷

剛進新職場或新環境時，總是要找新話題跟身邊的人聊聊，藉此增進彼此的感情。對此便有網友發文表示，自己曾遇過很多年齡層的同事，聊過的話題也不少，便想藉此發文詢問網友「大家平時都和同事聊些什麼？」

原PO在PTT的女孩板上以「哪一種職場話題是安全又能增進關係的」為題分享，表示如果和同事間不說話，工作氣氛總是有些尷尬，如果開錯話題，或是踩到別人雷點，彼此心情更是會受到影響，頓時負能量滿滿。

他也分享，自己遇過很多年齡層的同事，從20多歲至50多歲都有，談過婆媳問題、育兒經、團購、料理、家裡的事情、興趣，甚至也曾談論過其他部門的同事，便好奇「大家平時都和同事聊些什麼呢？」

此文一出，便有許多網友紛紛給出建議表示，「聊五倍券買什麼，聊疫苗打了嗎？聊團購買什麼」、「女生聊追劇、男生聊興趣啊，理智一點的同事可以聊政治時事」、「電視劇、寵物最安全」、「聊無關緊要的時事，例如五倍券打算怎麼用」、「聊星座很危險，越來越多人一提星座就抓狂，比聊政治還可怕」。

然而，也有不少人認為談論「美食」這塊最好聊，也不怕踩到對方的地雷，「午餐要吃什麼」、「每天都在問午餐要吃什麼」、「公司附近好吃的東西」、「午餐、飲料」、「美食、旅遊」、「聊旅遊跟美食，不敗話題」、「追劇跟美食應該很安全」、「好吃的餐廳」、「吃、旅遊、團購、運動、寵物」。