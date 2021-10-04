狂投履歷都未讀 人資揭「這2狀況」直接被加入黑名單

不少公司在招新人時，會在求職網站上貼上職缺、待遇及工作內容，以便尋找適合的人才。對此便有一位女網友表示，自己最近在求職網站上投遞了很多履歷，但都石沉大海，無奈的發文求救「請問這樣代表HR（人資）是一直都沒看嗎？還是要繼續等下去？」

原PO於Dcard上以「104投履歷 HR一直未讀」為題發文，表示自己前陣子投了履歷，過了5天後仍然沒被公司讀取。她也補充，自己總共投了6家，到現在都「沒有已讀」，便讓她不解道「請問這樣代表HR是一直都沒看嗎？還是要繼續等下去？謝謝大家」。

此文一出，便有不少人以自身經歷紛紛回應道，「很正常，不用糾結，投了7、80家，已讀的不到一半，很多是反正付費了就掛著或根本也沒那麼急著要人，公司真的缺人就一定會處理了」、「我最近投的幾間也都一樣，而且明明公司每天也都更新職缺」、「很正常，我投71家，36家未讀」、「之前打工還有半年之後寄面試通知給我的，很想要那份工作就打過去最快」。

更有網友自稱是人資主管，表示公司開職缺有4種原因，「1.真的缺人；2.單純打廣告把職缺掛著；3.單純搜集履歷；4.我無聊想開職缺來玩」。然而，如果是第2、4種，基本上人資是不會打開來看的，但如果有人打電話去人資詢問，大概會得到「好的我們再請人資部門那邊留意一下，謝謝。」而若求職者仍不放棄，不停的撥打電話，只會變成公司的黑名單了。