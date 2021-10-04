快訊

發現溫度和觸感的受體 美國2學者獲諾貝爾醫學獎

台灣拍不出《魷魚遊戲》？施振榮：需要這兩項東西

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狂投履歷都未讀 人資揭「這2狀況」直接被加入黑名單

聯合新聞網 / 綜合報導
不少公司在招新人時，會在求職網站上貼上職缺、待遇及工作內容，以便尋找適合的人才。 圖／ingimage
不少公司在招新人時，會在求職網站上貼上職缺、待遇及工作內容，以便尋找適合的人才。 圖／ingimage

不少公司在招新人時，會在求職網站上貼上職缺、待遇及工作內容，以便尋找適合的人才。對此便有一位女網友表示，自己最近在求職網站上投遞了很多履歷，但都石沉大海，無奈的發文求救「請問這樣代表HR（人資）是一直都沒看嗎？還是要繼續等下去？」

原PO於Dcard上以「104投履歷 HR一直未讀」為題發文，表示自己前陣子投了履歷，過了5天後仍然沒被公司讀取。她也補充，自己總共投了6家，到現在都「沒有已讀」，便讓她不解道「請問這樣代表HR是一直都沒看嗎？還是要繼續等下去？謝謝大家」。

此文一出，便有不少人以自身經歷紛紛回應道，「很正常，不用糾結，投了7、80家，已讀的不到一半，很多是反正付費了就掛著或根本也沒那麼急著要人，公司真的缺人就一定會處理了」、「我最近投的幾間也都一樣，而且明明公司每天也都更新職缺」、「很正常，我投71家，36家未讀」、「之前打工還有半年之後寄面試通知給我的，很想要那份工作就打過去最快」。

更有網友自稱是人資主管，表示公司開職缺有4種原因，「1.真的缺人；2.單純打廣告把職缺掛著；3.單純搜集履歷；4.我無聊想開職缺來玩」。然而，如果是第2、4種，基本上人資是不會打開來看的，但如果有人打電話去人資詢問，大概會得到「好的我們再請人資部門那邊留意一下，謝謝。」而若求職者仍不放棄，不停的撥打電話，只會變成公司的黑名單了。

履歷 求職 Dcard 面試

延伸閱讀

體檢前清個腸胃 他吃素食自助餐夾了123元嚇傻

在點滴注射異物害病患中毒 日黑心護理師謀殺20多人只因「嫌麻煩」

MLB／「二刀流」大谷翔平若轉隊去哪？專家點名：他學長這隊

日速食業者推「野鹿肉漢堡」挽救滯銷鹿肉 網友嚐鮮：好吃！毫不油膩

相關新聞

狂投履歷都未讀 人資揭「這2狀況」直接被加入黑名單

不少公司在招新人時，會在求職網站上貼上職缺、待遇及工作內容，以便尋找適合的人才。對此便有一位女網友表示，自己最近在求職網站上投遞了很多履歷，但都石沉大海，無奈的發文求救「請問這樣代表HR（人資）是一直都沒看嗎？還是要繼續等下去？」

國慶日遇例休應補休1天 否則雇主最高被罰100萬

雙十國慶即將到來，由於今年的國慶日剛好在星期日，北市勞動局長陳信瑜提醒，無論是全時工作者或部分工時者，勞工的國定假日遇例...

因公染疫難證明／前職安署長：新冠職業病應從寬認定

五月本土疫情爆發以來，媒體曾報導過的大眾運輸染疫清潔員至少已有八人，包括台鐵四人、高鐵一人、北捷兩人、桃勤一人。常在萬華...

因公染疫難證明／熱區職場群聚 職業病認定路迢迢

今年五月中是本土疫情最嚴峻的時期，64歲的外包清潔員林媽媽在疫情熱區「捷運龍山寺站」服務。當時有疑似個案整天在站內逗留，...

疫情爆發至今 確診請領職災給付83件「醫護最多」

根據勞保局統計，從二O二O年一月至今年九月止，因確診COVID19請領職災給付的案件數共八十三件，其中傷病給付八十件、死...

他把「保險套」放辦公桌...遭狂轟不解發文 網反喊：當然會害怕

辦公桌上到底能不能擺放保險套？一名男網友PO文表示，由於家裡保險套沒了，上班途中就順手買了幾盒，到了公司就放在桌上，未料卻遭女同事批評「很不雅觀」，讓他不解直呼「保險套是一個很健康的男性衛生用品，而且這放我的辦公桌上欸，又不是什麼很顯眼的地方」，掀起兩派網友論戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。