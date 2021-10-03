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他把「保險套」放辦公桌...遭狂轟不解發文 網反喊：當然會害怕

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友把保險套放在辦公桌上，卻遭女同事批評「很不雅觀」，貼文掀起正反兩派議論。圖／ingimage
一名男網友把保險套放在辦公桌上，卻遭女同事批評「很不雅觀」，貼文掀起正反兩派議論。圖／ingimage

辦公桌上到底能不能擺放保險套？一名男網友PO文表示，由於家裡保險套沒了，上班途中就順手買了幾盒，到了公司就放在桌上，未料卻遭女同事批評「很不雅觀」，讓他不解直呼「保險套是一個很健康的男性衛生用品，而且這放我的辦公桌上欸，又不是什麼很顯眼的地方」，掀起兩派網友論戰。

該名男網友在《Dcard發文表示，因為家裡保險套沒了，上班路過超市就順手買了幾盒，由於辦公桌抽屜塞滿放不下，因此便將保險套放在桌上，「結果就有一兩個中年女同事跑來跟我說不要把這種東西放桌上，很不雅觀」。原PO回答「這種東西又不是色情刊物，保險套在客觀上又不會使人足以刺激或滿足性慾，是一個很健康的男性衛生用品，而且這放我的辦公桌上欸，又不是什麼很顯眼的地方，憑什麼管那麼寬」。

沒想到其中一名女同事聽完後直說「這是性騷擾，要跟老闆告狀」，讓原PO忍不住上網詢問「保險套明明就是一個健康的東西，為何不能放在桌上還要給人家非議？莫名其妙」。

文章一出，引發正反論戰，有網友回應「可以放啊，她也告不成，乾脆說超商賣這個騷擾她好了」、「這沒什麼吧...便利商店賣場的保險套不也直接放在架上？」、「那個女同事是不是想太多...又不是你拿去放她桌上」、「為什麼要去管人家桌上放什麼啊？是工作太少嗎？」、「又不是用過的保險套...應該還好吧」。

但也有網友認為「不是吧，你在辦公室會用到保險套？你說放家裡桌上還可以理解，放辦公室桌上是要幹嘛？」、「我純粹覺得什麼場合該出現什麼東西跟不該出現什麼東西要分清楚，女同事看到你上班帶保險套當然會害怕啊，誰知道你要幹嘛」、「我同意這不是什麼奇怪的事，但還是有一大部分的人覺得不妥，那你也要考慮一下她們的感受」、「公司又不是你家，你覺得OK，別人不這樣想，總有人得退讓」。

保險套 性騷擾 Dcard

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