回國月薪翻倍？工程師向家人湊500萬出國留學 內行戳破真相

工程師給人的印象通常是薪資高、科技新貴，不過有一名網友發文表示弟弟是工程師，月薪4萬5，但日前向家人表示想到國外讀書一年，因為學成歸國後月薪就會變成30幾萬，但前提是需要先有500多萬元才能出國，讓原PO聽了很傷腦筋，沒想到鄉民們一面倒地認為這都是謊言。

原PO在《Dcard》寫道家有四個兄弟姊妹，聽到弟弟這樣說有點猶豫，因為他們要協助弟弟湊到500多萬元資金放在銀行，才有辦法讓他到美國唸書，以及在那邊長期居住的生活費。只不過他們沒有那麼多錢，500多萬得要用借的，但一想到如果弟弟回來月薪就有30幾萬元，似乎也是一筆不錯的投資。

原PO認為弟弟應該不會亂搞，但又不知道是否如他說的這樣，於是上網詢問鄉民們的看法，「真的有這種事嗎？出國讀書戶頭要有幾百萬？回來月薪飆到30幾萬？只讀一年多就夠了？」

貼文一出，網友們一面倒認為弟弟說的是謊言，「的確是有月薪30萬的工程師，但是以你弟弟目前月收入才4.5萬來說，我認為不可能出去一年回來就月薪30萬，唬爛成分居多」、「怎麼可能啦…有30幾萬應該也是在國外吧（但國外的稅、生活費等等都很高），你確定他不是只是要凹你們的錢讓他出國玩嗎？」、「留在那邊30幾萬確實有可能，台灣要這個水準至少要10年，而且是很強那種」、「去國外唸個一年是能強多少？想拿月薪30萬也要看有沒有那個實力」、「有月薪30萬的，但這種人現在不會領4、5萬，不要搞笑了，唬爛也要有個限度」。

還有內行人出面說明，「我是工程師，你弟在唬爛你，你該懷疑的是他要拿這500多萬幹嘛？純月薪要30萬的話年資沒個15年都很難，怎麼可能出去唸一年回來就有這價碼，這個機率非常非常非常非常非常趨近0，是那種可以幫公司研發出突破性產品的神人等級才有可能，如果你弟這麼神的話，他不會現在只領4、5萬」。