他待業期間想做保全被家人罵「沒出息」 網友留言戰翻

各行各業都有辛苦之處，只要不從事犯法工作，每份職業都值得受到尊重。不過，近日有一位男網友表示，他待業3個月了，無奈之下想先從事保全工作，以維持經濟收入，不過家人卻強烈反對，直言「寧願待業也不要去做保全，讀到大學畢業還從事保全工作，很沒出息」。此文一出，引發網友熱烈討論。

一名網友在Dcard發文指出，他已經待業3個月，無奈之餘想從事保全工作，維持經濟狀況，但他的家人卻反對這項決定，告訴他「寧願你待業，也不要去做保全工作，讀到大學還擔任保全，真的很沒出息」。他問大家「為什麼會沒出息，保全也是工作啊」。

對此，底下網友看法不一，有人支持原PO「職業不分貴賤，只要為自己所作所為負責就好了」、「每個人都有適合的崗位，不要去聽別人怎麼說，過得快樂最重要」、「相信自己，無論任何工作都有工作的價值，這份工作內一定有要學習的地方」、「不會沒出息，但請把經歷年資視為你的學歷，不然你下份工作只會越來越難找而已」、「保全也算是個正當工作了，不過要做好不太能買房還有工時長的心理準備。」

不過，也有人指出「保全頂多當過渡用，長時間當保全就是廢」、「這行基本沒辦法累積任何東西，除非你在業餘去進修上課」、「cp值超低，不要說基本時薪，有的時薪只有110」、「保全不是退休的人在做的嗎」、「職業分貴賤」。

還有過來人分享，「不推薦年輕人來做保全，除非只是個過渡時期的工作，不然真的浪費人生，時間太長了，薪水太少，休假也少。基本12小時加上睡眠，一天也沒剩多少時間給你生活，當然你能接受一輩子這樣過就算了」、「我也待業3個月，所以這陣子先去當保全，讓自己比較不用因經濟負擔而煩惱，保全只適合當一個過渡期的工作」。