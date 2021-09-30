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他酸認真同事早到班「奴性重」 反遭網轟：老闆知道要裁誰

聯合新聞網 / 綜合報導
拿人薪水，就該做好自己的工作。 圖／Ingimage
拿人薪水，就該做好自己的工作。 圖／Ingimage

對於工作，每個人都有自己的方式和原則，有時也會因此引發摩擦。一名網友抱怨同事不但總是提早到公司，還對他滑手機有意見，因而批對方「奴性重」，結果反遭眾多網友砲轟「打混還敢大聲」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」數落自己討厭的同事，說對方提早半小時到公司，接著就認真工作，並且工作時「一直發出不耐煩的嘖嘖聲和各種惱人聲響，自己奴就算了還看不慣我們滑手機做自己的事」。

發文者諷刺的說，即使那麼認真也不會被老闆重用，且永遠領最低薪資，「到底在認真什麼？奴什麼？表現給誰看？」還不滿把這些事講明之後對方擺起「老人嘴臉」。

部分網友認同他的說法，「幹嘛提早上班……老闆也沒多發錢啊」、「台灣很多奴性很強的人，慣老闆怎麽來的？就是這樣來的！」、「一堆奴性台灣人，妄想提早上班可以有加薪的機會，但是打擾到別人的休息時間」、「這種的我也討厭，之前公司6點上班規定5點半到，有人就偏偏喜歡5點到，結果搞到大家都要5點到」、「真的很討厭同事在旁邊散發各種負能量和低氣壓，然後不爽時就摔個手機，然後又咆哮一下，好像整個辦公室就他最忙」。

不過有更多人對他抱怨認真的同事感到傻眼，「原來認真做好自己該做的事就叫做奴？真是刷新我的三觀了」、「人家努力值得讚賞，你在那邊混時間偷薪水，嘴努力工作的人？」、「我知道你是想告訴大家你多廢」、「像這種只會在同事背後說壞話的人也好不到哪去」、「發出不耐煩的嘖嘖聲音說不定就是因為看到一堆薪水小偷」、「你要謝謝她，如果公司要靠你，大概已經倒了」。

還有網友提醒，工作態度是「職場生存關鍵」，「認真的、混的，太平無事的時候可能際遇差不多；但遇上公司要減薪、要裁員的時候，老闆的心裡會知道要先選擇誰」、「認真做事的人不一定能得到回報，偷懶的人基本上是不會有機會的」、「她想奴是她的事，你沒必要說那種話。或許她那麼努力老闆不一定會重用她，但我知道是老闆一定不會重用你」、「認真工作跟不認真工作，調薪時就能看得出差距了」。

爆廢公社 職場 上班族

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對於工作，每個人都有自己的方式和原則，有時也會因此引發摩擦。一名網友抱怨同事不但總是提早到公司，還對他滑手機有意見，因而批對方「奴性重」，結果反遭眾多網友砲轟「打混還敢大聲」。 這名網友在臉書社

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