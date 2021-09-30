聽新聞
test
0:00 / 0:00

「與同事相處像加班」他下班後拒聯繫 網共鳴：出問題難做事

聯合新聞網 / 綜合報導
想跟同事變成朋友，緣分很重要。 圖／Ingimage
想跟同事變成朋友，緣分很重要。 圖／Ingimage

同事適合當朋友嗎？有些人下班後仍會與同事交流，但也有人選擇公私分明。一名網友就表示自己上班雖會跟同事聊天，但私下完全不會有任何交集，避免像下不了班。此想法也引發熱烈討論，許多人都認同「上班好同事，下班不認識」是職場常態，但也有不少人認為「不必強求」。

「大家會把同事當作朋友嗎？」一名網友在「Dcard發文寫道，他平時在公司裡跟同事相處基本上是「尬聊或尬笑」，在他的想法中「同事就是同事」，不會羨慕其他能跟同事變朋友的人，連午休時間也像「日本的廁所吃便當文化」，只想找個人空間吃飯。

他表示自己走出公司後就不想管上班的事，跟同事的話題8、9成都圍繞在工作上，因此若是下班後繼續跟同事相處，就會有在加班的感覺，而他也好奇其他人是怎麼看待同事的角色。

許多網友抱持跟他相同的態度，「我會把工作跟私生活分開，朋友也是」、「把同事當朋友，一個不小心就被賣了」、「熟了不好做事」、「我是來上班賺錢的，不是來交朋友的」、「學生打工還可以，但出社會就不要，同事是有利益」、「辦公室同事感情太好，喜歡辦一些下班後的團康活動反而很討厭，都像被迫加班一樣」。

有人則點出感情太好的困擾，「只要出問題，就很難好好上班，個人認為同事跟朋友還是分明確一點比較好」。還有人遇過原本感情不錯的同事，離職之後傳訊息就常被忽略，打電話也不接不回。

但也有不少人認為同事與否，不應是篩選朋友的條件，「我下班都跟同事打LOL，或是約出去吃吃晚餐，會變朋友就是會，不要因為對方是同事的身份就直接否定這種可能性」、「本來也是抱持保持距離公私分明的心態相處，結果久了之後發現大家人真的都很好，現在即使有些人離職了，群組還是很熱絡的聊天像朋友一樣，不過這真的可遇不可求」、「不要以偏概全，跟大學一樣，合得來就合，合不來就不合，與同不同事無關」、「能自然而然變朋友是賺到，隨緣就好」。

Dcard 上班族

延伸閱讀

如果同事沒有值得當朋友的人 就讓這段關係一起下班吧！

同期進來...她偷瞄到同事薪水多3千 過來人抖「暗黑內幕」

熱心主管「控管」員工吃喝、逼月存1萬 作為曝光網一面倒按讚

行政助理很糟嗎？百萬年薪男友嫌棄「不離職就不結婚」

相關新聞

他待業期間想做保全被家人罵「沒出息」 網友留言戰翻

各行各業都有辛苦之處，只要不從事犯法工作，每份職業都值得受到尊重。不過，近日有一位男網友表示，他待業3個月了，無奈之下想先從事保全工作，以維持經濟收入，不過家人卻強烈反對，直言「寧願待業也不要去做保全，讀到大學畢業還從事保全工作，很沒出息」。此文一出，引發網友熱烈討論。

他酸認真同事早到班「奴性重」 反遭網轟：老闆知道要裁誰

對於工作，每個人都有自己的方式和原則，有時也會因此引發摩擦。一名網友抱怨同事不但總是提早到公司，還對他滑手機有意見，因而批對方「奴性重」，結果反遭眾多網友砲轟「打混還敢大聲」。 這名網友在臉書社

退而不休！雇主派中高齡、高齡勞工參訓 勞動部補助7成

為支持中高齡及高齡勞工穩定就業或退休後再就業，勞動部推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」、「中高齡者退休...

台積電徵才車駛進台科大 提供預約面試職涯諮詢

為延攬更多優秀人才加入，台積電行動徵才專車於29、30日駛進台科大校園，吸引不少學生填履歷，現場還提供職涯諮詢及預約面試

「與同事相處像加班」他下班後拒聯繫 網共鳴：出問題難做事

同事適合當朋友嗎？有些人下班後仍會與同事交流，但也有人選擇公私分明。一名網友就表示自己上班雖會跟同事聊天，但私下完全不會有任何交集，避免像下不了班。此想法也引發熱烈討論，許多人都認同「上班好同事，下班

長照女兒難返職場 婦團籲優化彈性工時、兼職環境

台大經濟系教授林明仁等3人研究發現，家庭長輩的長照重擔常落在女性身上，女性結束照護後，能重返職場的比率比男性少18％。婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。