為何越來越多人當外送員？ 眾人直指「2關鍵」超無敵

外送平台崛起助長懶人商機，在疫情影響下，吸引更多人投入外送員行列。有網友發現外送員的工作並不比傳產輕鬆，怎麼會越來越多人做，好奇問「真的這麼好哦」。貼文引發熱議，眾人點出「2關鍵」，直言當外送員不比傳產差。

一名網友在《PTT Gossiping》板以「外送員怎麼越來越多人做？」為題發文寫道，大家都說現在年輕人怕髒怕累又不耐操，所以傳產業都請不到人，但據自己的觀察發現，其實外送員的工作更操，一不小心可能連命都沒人，但卻越來越多人做，連剛大學畢業的鄰居，一畢業就直接從事外送，好奇問「真的這麼好哦？」

貼文引發熱議，網友認為當外送員「工作自主性較高」、「時間自由吧，其實對不這麼重視將來的人來說，這點很重要」、「好工作難找，先暫時加減送擋一下啊」、「以『起薪』來說不會比較低就是」、「傳產一輩子三萬多，一樣沒未來的狀況下，外送至少還有錢」、「有做就確定有錢的安心感很難比」、「錢比傳產多幹嘛不做」。

從事外送員工作到底有多熱門？有網友表示「我家樓下原本只有我一個熊貓箱子，現在已經有七台了」、「認真做跟一般工作比薪水不差」，但仍有人認為「短期或兼職還可以啦 想當正職實在不是一個好選擇」、「正常還是會去一般公司行號啦」。