同期進來...她偷瞄到同事薪水多3千 過來人抖「暗黑內幕」

步入職場後，總會遇到不同出身背景的同事，工作間也難免會有利益牽扯。近日就有一名女網友PO文表示，不小心瞄到同事的薪水，竟然比自己多3000元，讓她心裡有點不平衡，因此上網詢問意見，引發網友熱烈討論。

該名女網友在《Dcard》表示，不小心看到同事薪資，因為對方也沒避諱的放在桌上，「我跟他是同期進來，都是實習生，然後他比我多3K...他公立科大，非相關科系，從零學；我私立，相關科系」。原PO接著說，覺得有點不平衡，但讓她體驗到學歷真的有差，「平常也都我先學然後教他...實習生原則上沒談薪水的餘地吧」。

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言「你教他還比他少難怪不平衡，除了要做自己份內還要教他，他只要做自己的負責學還可以多3K」、「可能面試的時候人家靠口條吧」、「學歷真的很重要，我跟我帶的人差6K」、「我出社會兩年，薪水是很多私立學校朋友的兩倍多，可能科系也有差，但薪水就是很殘酷的事實」、「換工作時重新談就好啦，帶著工作經驗去談，一般會越換越好」。

此外，也有網友指出職場內幕，「聽學長說過他們公司核薪制度，國立比私立多3000，普大比科大多2000，碩士比學士多5000，多益成績過標準多1000」、「除非你是某些需要特殊能力的單位，不然學歷就是第一份工作有差而已，因為剛出社會沒有工作經驗，只好用學歷評價你，當有績效的時候，沒有人會管你什麼學校畢業」、「職場上本來就是這樣，你真的不要太在意，職場的黑暗超越你的想像」。