快訊

日相熱門候選人河野太郎提議 日本應考慮擁有核潛艦

「魷魚遊戲」有多紅？配角露臉不到一分鐘衝上全網熱搜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同期進來...她偷瞄到同事薪水多3千 過來人抖「暗黑內幕」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文表示，不小心瞄到同事的薪水，竟然比自己多3000元，讓她心裡有點不平衡，引發網友熱烈討論。圖／ingimage
一名女網友PO文表示，不小心瞄到同事的薪水，竟然比自己多3000元，讓她心裡有點不平衡，引發網友熱烈討論。圖／ingimage

步入職場後，總會遇到不同出身背景的同事，工作間也難免會有利益牽扯。近日就有一名女網友PO文表示，不小心瞄到同事的薪水，竟然比自己多3000元，讓她心裡有點不平衡，因此上網詢問意見，引發網友熱烈討論。

該名女網友在《Dcard表示，不小心看到同事薪資，因為對方也沒避諱的放在桌上，「我跟他是同期進來，都是實習生，然後他比我多3K...他公立科大，非相關科系，從零學；我私立，相關科系」。原PO接著說，覺得有點不平衡，但讓她體驗到學歷真的有差，「平常也都我先學然後教他...實習生原則上沒談薪水的餘地吧」。

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言「你教他還比他少難怪不平衡，除了要做自己份內還要教他，他只要做自己的負責學還可以多3K」、「可能面試的時候人家靠口條吧」、「學歷真的很重要，我跟我帶的人差6K」、「我出社會兩年，薪水是很多私立學校朋友的兩倍多，可能科系也有差，但薪水就是很殘酷的事實」、「換工作時重新談就好啦，帶著工作經驗去談，一般會越換越好」。

此外，也有網友指出職場內幕，「聽學長說過他們公司核薪制度，國立比私立多3000，普大比科大多2000，碩士比學士多5000，多益成績過標準多1000」、「除非你是某些需要特殊能力的單位，不然學歷就是第一份工作有差而已，因為剛出社會沒有工作經驗，只好用學歷評價你，當有績效的時候，沒有人會管你什麼學校畢業」、「職場上本來就是這樣，你真的不要太在意，職場的黑暗超越你的想像」。

薪水 薪資 職場 Dcard

延伸閱讀

小嫻金剛「雞翅1支賣40元」遭嫌貴 內行揭盲點網全跪：會賣爆

台大學霸女美國電話面試犯一大忌 20分鐘內丟正職機會

凌晨收到面試邀約 她急撤「求職網電話」：感覺被監視

他待業三個月等面試感到痛苦 過來人勸「先求有再求好」

相關新聞

同期進來...她偷瞄到同事薪水多3千 過來人抖「暗黑內幕」

步入職場後，總會遇到不同出身背景的同事，工作間也難免會有利益牽扯。近日就有一名女網友PO文表示，不小心瞄到同事的薪水，竟然比自己多3000元，讓她心裡有點不平衡，因此上網詢問意見，引發網友熱烈討論。

高市安穩雇用計畫 就業滿4個月獎2萬

台積電可能到高雄設廠，房市與就業市場跟著發燒，高雄科學園區廠商紛紛祭出高薪招兵買馬。高雄市勞工局長周登春認為，未來高雄S...

高雄疫後首場大型徵才活動 有科技廠薪資上看5萬

「護國神山」台積電可能南下高雄設廠，加上橋頭科學園區已通過環評，年底廠商將選地，帶來北高雄房市與就業機會的熱潮，高雄市勞...

身障女遭無預警資遣求職碰壁 媒合廚房助理穩定發揮

年近30歲的小姍（化名）是肢體障礙者，去年遭公司無預警資遣，頓時失去收入來源。小姍到處投遞履歷，卻因行動緩慢，無法得到雇...

風電作業船員 50天沒上岸

本報獲報指出，離岸風電大廠沃旭能源一艘海上作業船，海上停留長達五十天，比預期多出近一月，不僅船員無法回家和孕妻團聚，就連...

英文面試不卡關 4大句型助你過關斬將

Tell me about yourself（請介紹一下自己），這是個看似簡短卻絕不容許閃失的面試必考題。不少人會掉入陷阱開始高談與工作不相關的私人經歷與喜好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。