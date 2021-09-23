勞工生活津貼1萬元補助至9月底 還有64萬人未申請
為降低疫情對勞工生計之衝擊，勞動部在6月及7月先後推出「部分工時受僱勞工生活補貼」及「全時受僱勞工生活補貼」，延長申請期限至110年9月30日。南市勞工局提醒，二項補貼計畫申請期限即將截止，符合資格條件但尚未提出申請的民眾，請把握時間申請，逾期者，勞動部將不予發給補貼，千萬不要錯過申請期限。
勞工局長王鑫基表示，今年5月起新冠肺炎疫情升溫，帶來民生生計極大衝擊，政府陸續關注不同身分民眾推出多項補貼措施，其中針對「部分工時」及「全時」受僱勞工推出1萬元生活補貼，據勞動部統計，此二項補貼受益民眾預估達131萬人，截至昨日已申請者約67萬人，因此還有64萬人尚未請領，因二項補貼計畫將於9月30日截止受理，距離申請期限僅剩7日時間，提醒民眾保握時間提出申請。若想進一步瞭解相關資訊，可至勞動部官網/疫情紓困專區查詢。
勞工局提醒，有鑑於勞動部先前受理「全時受僱勞工生活補貼」申請案件，發現部份申請人所提供薪資所得減少證明文件有未註明勞工身分或薪資月份、遮掩個資、資料不一致或模糊等誤失態樣，也提醒申請人提供之資料需務必清楚及完整，以利勞動部加快審核入帳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言