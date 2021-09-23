勞工生活津貼1萬元補助至9月底 還有64萬人未申請

為降低疫情對勞工生計之衝擊，勞動部在6月及7月先後推出「部分工時受僱勞工生活補貼」及「全時受僱勞工生活補貼」，延長申請期限至110年9月30日。南市勞工局提醒，二項補貼計畫申請期限即將截止，符合資格條件但尚未提出申請的民眾，請把握時間申請，逾期者，勞動部將不予發給補貼，千萬不要錯過申請期限。

勞工局長王鑫基表示，今年5月起新冠肺炎疫情升溫，帶來民生生計極大衝擊，政府陸續關注不同身分民眾推出多項補貼措施，其中針對「部分工時」及「全時」受僱勞工推出1萬元生活補貼，據勞動部統計，此二項補貼受益民眾預估達131萬人，截至昨日已申請者約67萬人，因此還有64萬人尚未請領，因二項補貼計畫將於9月30日截止受理，距離申請期限僅剩7日時間，提醒民眾保握時間提出申請。若想進一步瞭解相關資訊，可至勞動部官網/疫情紓困專區查詢。