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熱心主管「控管」員工吃喝、逼月存1萬 作為曝光網一面倒按讚

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO描述主管過度熱心的舉動，不僅會緊盯食物內容，還會要求每天運動、月存1萬元。 圖／pakutaso
原PO描述主管過度熱心的舉動，不僅會緊盯食物內容，還會要求每天運動、月存1萬元。 圖／pakutaso

進入職場後會遇到形形色色的主管、同事，遇到哪種最令你哭笑不得呢？有民眾就遇到「熱心滿溢」的主管，不僅關心下屬吃的健康，還會監督她存錢，讓網友看了不禁大讚「太正能量了吧」！

原PO表示，由於她的同事患有癲癇，因此獲得主官的「特殊照料」，不但會查詢癲癇患者的用餐原則，要求同事不能吃的一律不准吃，還禁止她喝飲料，讓視飲料如生命的她整個傻眼。此外主管還要求同事一起運動，現在同事每天下班就跟著主管去運動，讓原PO聽著也備感壓力。

主管還進一步表示「我一切都是為了妳好，不然你怎麼跟著我賺錢」，隨後就詢問同事「一個月存多少錢」，要求她最少要存1萬才夠。種種要求讓原PO這個非當事人都覺得太超過，忍不住發文詢問這樣的上司大家是否能接受。

不過多數網友反而認為對方是位好主管，「我覺得還不錯啊」、「算是合理的關心吧」、「關心健康我覺得可以，畢竟他的身體狀況跟一般人本來就有些不一樣」、「我覺得有癲癇還願意用他已經人很好了，關心健康我覺得沒什麼，要是因為在職場上癲癇發作誤事了誰能負責」、「這位主管是還有兼職直銷嗎？怎麼這麼正能量」。

也有人認為主管有些越界，「我覺得存多少這個真的管太多」，但仍覺得「附和一下就沒事了」、「聽聽就好，長輩就比較囉嗦，你就不要受他影響就好了」。

癲癇 職場

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