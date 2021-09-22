月薪4萬公務員稱對社會絕望 網見「1優勢」嗆：不要越級打怪

一名自稱是公務員的網友，在出社會工作一年後，竟聲稱「對活在這個社會感到絕望」，原因是覺得自己離買房、買車和養兒育女的夢想太遠。然而不少網友得知原PO的實際年齡後，紛紛批他「太早絕望」，也奉勸「不要越級打怪」。

原PO在PTT以「對活在這個社會感到絕望」為題，首先介紹自己是一名26歲的公務員，月薪4萬，出社會前的人生規劃是買車、買房以及結婚生子。如今自己已經工作將近一年，「似乎覺得再怎麼努力都沒辦法達成了」。

原PO表示自己「無家庭後援」，而住家附近隨便一間20~30年中古屋都要800~900萬，即使有點錢付了頭期款，每個月也要承擔2~3萬的房貸。同時，原PO也擔心有朝一日「公保會破產」，因此不寄望自己能夠在65歲領到退休金。

原PO進一步分析，即便現在每天省吃儉用，等到有一天存夠錢了，房價也漲了2~3倍。原PO還說自己也意識到家庭資源對一個人是多麼重要，自己努力考試、趕快開始賺錢，只為了讓爸媽可以輕鬆一點，反觀同學家裡卻是被父母督促努力念書，考雅思和托福趕快出國，不僅不用擔心學費，家人也已經幫忙買好房車。

再來，原PO還擔心要找到三觀相符、願意一起承擔人生責任的人結婚，簡直可遇不可求，因此厭世說道「我認為單身會比較好」、「我26歲我躺平」，只希望能在通貨膨脹、炒房等經濟壓力下，能夠買間一房或兩房的小小中古屋，晚年不用面臨租不到房子、流落街頭的窘境，並且存一點錢，讓自己「退休之後能夠稍有尊嚴的活著」。

貼文曝光後，有些網友深感共鳴，「你不要照著社會的期望五子登科，你就會活得很快樂」、「我還以為是我發的文」、「我36歲，月薪7萬多也買不起房子，房租、水電、生活費、孝親費，我只能存錢賣塔位」。

然而也有人覺得原PO擔心得過早，「你才26歲還很年輕，如果你設定33歲結婚，你還有6~7年的時間打拚」、「高考公務員十幾年後月薪翻到6~8萬，你就買得起蛋白區無壓力」、「才工作一年，無病呻吟」。

有人提供網友實際建議，「你還年輕，趕快轉考國營，日子會比公務員好過很多」、「學點投資吧」、「700萬房子確實要30年房貸每月2萬，考慮去鄉下當公務員嗎？或是北部房子先買之後賣掉再搬到鄉下？鄉下房子300萬就買得到喔」、「羨慕的同學，人家的資源是爸媽年輕時打拚存下來的錢啊！你也可以努力賺錢讓你的小孩有好的資源，贏在人生起跑點」。