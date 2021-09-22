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景氣夯！製造業好缺人 8月求才需求增加2成1
勞動部今指出，根據勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，今年8月各公立就業服務機構新登記求才人數11.5萬人，較上月的9.4萬人大增21.84％，平均每一位求職者有1.61個工作機會，較上月增加0.32個，顯見國內勞動力市場已逐漸復甦並提高徵才需求。
發展署表示，受惠於主要國家推動振興經濟政策，全球需求上漲帶動國內製造業的出口、外銷訂單等數據成長，讓製造業在8月徵才人數為5萬人，相較於上月成長24.92％，也較去年同月成長10.29％。根據台灣經濟研究院公布的7月製造業景氣概況，景氣燈號已連續3個月呈現代表景氣揚升的黃紅燈，其中紡織業、橡膠製品製造業及塑膠製品製造業的出貨、市場需求暢旺。
發展署說，為促進勞雇雙方媒合，發展署已推出安穩僱用計畫，希望藉由獎勵機制提升就業機會，雇主提供工作機會將可獲得僱用獎助，全時工作最高獎助金額達3萬元，部分工時最高獎助金額達1萬5千元；而待業民眾經公立就業服務機構推介並受僱時，則可獲得就業獎勵津貼，全時工作最高獎勵金額達2萬元，部分工時最高獎勵金額達1萬元。但發展署提醒，安穩僱用計畫須9月30日（含）前完成僱用並加保。
發展署表示，求才人數於7月至8月間持續上升，就業市場的回溫直接反映在人力需求上，民眾可趁機把握更多職缺資訊及線上服務資源，可上台灣就業通網站查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888。
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