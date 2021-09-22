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終於敲定了！基本工資審議會10月8日召開

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今已敲定將於10月8日上午召開基本工資審議會。聯合報系資料照片／記者葉冠妤攝影
勞動部今已敲定將於10月8日上午召開基本工資審議會。聯合報系資料照片／記者葉冠妤攝影

往年皆在8月中旬召開的基本工資審議會，今年受疫情影響稍微延期，勞動部今已敲定將於10月8日上午召開。

目前基本工資月薪2萬4000元、時薪160元。雖今年5月本土疫情爆發，但今年經濟成長率達5.88%，創近11年新高，勞動部長、經濟部長日前也接連表態應正向調漲明年基本工資，勞資團體雙方則跳出來喊話，資方代表反對調升，勞團要求明年至少調漲至2萬6000元。

勞動部往年通常在第3季、8月中旬召開基本工資審議會，今年受疫情影響，原本預計在9月召開，勞動部條平司司長黃維琛表示，有些審議委員們無法在9月底排出時間，因此稍微往後延，但又不希望延後太久，於是敲定於10月8日舉行審議會，開會通知預計這兩天發出。

黃維琛強調，今年審議會仍將以實體會議為主，但會嚴守戴口罩、隔板、保持社交距離等等防疫規定，也將視疫情變化隨時調整。

至於今年是否會先進行勞資雙方的會前會？黃維琛說，若委員們認為有需要事前溝通、聯繫，勞動部會配合，這有往例可循。

勞動部 疫情 基本工資

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