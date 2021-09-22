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勞動部公告未足額進用身障者企業 華邦電居首

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今公告未足額進用身障者公私立單位名單，截至今年6月止，依身心障礙權益保障法規定進用身心障礙者的義務單位計1萬7761家，已足額進用單位1萬5973家，佔90%，應進用身心障礙者6萬99人，實際進用8萬6,186人，超額進用43.41%。其中，私立單位未足額進用身心障礙員工人數最多的是華邦電子股份有限公司，不足進用16人。

勞動部指出，今年5月、6月連續未足額進用的義務單位中，公告連續未足額公立單位均不足進用1人，私立單位華邦電子股份有限公司不足進用16人，排名第1、台灣艾司摩爾科技股份有限公司不足進用15人排名第2，彰化商業銀行及銀泰科技股份有限公司不足進用10人排名第3。

經勞動部了解，前述公司均因身障員工陸續離職致不足進用，其中華邦電子、台灣艾司摩爾科技及銀泰科技，又因公司產業類型關係，開放職缺多為專業技術性較高，導致招募不易，為降低不足進用人數，前述公司已盤點可開放職缺，並積極透過公司網站、人力銀行公開招募身心障礙員工；彰化商業銀行則透過台灣金融研訓院甄選招考身心障礙員工，並於8月份招募身障員工3人。

至於在4月份不足額進用47人、排名第1的國家中山科學研究院，勞動部說，國家中山科學研究院當時因受新冠肺炎疫情影響部分身心障礙定期契約人員約期屆滿不續聘，加上研究專案增加進用研發管理人員，應進用人數增加，又未遴補適合身障人力，導致未足額進用，後續已透過甄選，在6月份達足額進用。

身障者 勞動部 科技股

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