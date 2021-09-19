聽新聞
test
0:00 / 0:00
年輕人緊報名！找到工作可加領3萬元 只剩最後10天
疫情衝擊，勞動部推出青年輕就業獎勵金，只要找到工作並同一雇主做滿90天可領兩萬元獎勵金，滿180天再加領1萬元，等於工作半年除了本身的薪資所得之外，還可加領到3萬元，就業中心統計雲嘉南地區申請人數達千餘人，其中就業滿90日也有702人，虎尾就業中心提醒年輕人這項好康計畫只到本月底截止，請社會新鮮人趕緊報名。
虎尾就業中心主任張春美今天表示，疫情衝擊就業市場，為鼓勵青年早進職場，勞動部推出青年就業獎勵計畫，並放寬發放資格，針對15至29歲青年，包含今年度應屆畢業生，或去年應屆畢業且服完義務役的求職者均可申請，獎勵金發放方式，只要受僱同一雇主滿90天可領2萬元，滿180天可再加領1萬元，等於除了薪資之外，同一份工作只要做滿半年可額外多領3萬元。
勞動力發展署雲嘉南分署統計，截至今年9月15日申請人數已1329人，其中就業滿90天的人已有702人；張春美說，額外領到獎勵金的人都很開心，這項好康計畫已進入倒數階段，到本月30日截止，想要申請的人要把握機會，秋節連假後趕緊到各就服中心申辦。
張春美說，萬一趕不及9月底上工的人也不必灰心，還有另一項「青年尋職津貼計畫」，待業青年只要在今年12月31日前在「台灣就業通網站」登錄加入會員，並完成線上求職準備，資格符合就可先獲2千元尋職津貼，總計最高可領到3萬2千元津貼，讓待業青年安心找工作。
完成申請的李宜倩說，同屆畢業人數多，求職競爭力原本就大，加上疫情，求職更困難，她和幾位同學申請，並透過就服中心尋找工作，他們有信心「做好做滿」拿到滿額的獎勵金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言