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年輕人緊報名！找到工作可加領3萬元 只剩最後10天

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
幾位剛畢業年輕人趕在青年就業獎勵金計畫在本月底截止之前完成申請，並代言呼籲大家趕緊申報，為自己增加額外的工作收入。記者蔡維斌／攝影
幾位剛畢業年輕人趕在青年就業獎勵金計畫在本月底截止之前完成申請，並代言呼籲大家趕緊申報，為自己增加額外的工作收入。記者蔡維斌／攝影

疫情衝擊，勞動部推出青年輕就業獎勵金，只要找到工作並同一雇主做滿90天可領兩萬元獎勵金，滿180天再加領1萬元，等於工作半年除了本身的薪資所得之外，還可加領到3萬元，就業中心統計雲嘉南地區申請人數達千餘人，其中就業滿90日也有702人，虎尾就業中心提醒年輕人這項好康計畫只到本月底截止，請社會新鮮人趕緊報名。

虎尾就業中心主任張春美今天表示，疫情衝擊就業市場，為鼓勵青年早進職場，勞動部推出青年就業獎勵計畫，並放寬發放資格，針對15至29歲青年，包含今年度應屆畢業生，或去年應屆畢業且服完義務役的求職者均可申請，獎勵金發放方式，只要受僱同一雇主滿90天可領2萬元，滿180天可再加領1萬元，等於除了薪資之外，同一份工作只要做滿半年可額外多領3萬元。

勞動力發展署雲嘉南分署統計，截至今年9月15日申請人數已1329人，其中就業滿90天的人已有702人；張春美說，額外領到獎勵金的人都很開心，這項好康計畫已進入倒數階段，到本月30日截止，想要申請的人要把握機會，秋節連假後趕緊到各就服中心申辦。

張春美說，萬一趕不及9月底上工的人也不必灰心，還有另一項「青年尋職津貼計畫」，待業青年只要在今年12月31日前在「台灣就業通網站」登錄加入會員，並完成線上求職準備，資格符合就可先獲2千元尋職津貼，總計最高可領到3萬2千元津貼，讓待業青年安心找工作。

完成申請的李宜倩說，同屆畢業人數多，求職競爭力原本就大，加上疫情，求職更困難，她和幾位同學申請，並透過就服中心尋找工作，他們有信心「做好做滿」拿到滿額的獎勵金。

幾位剛畢業年輕人趕在青年就業獎勵金計畫在本月底截止之前完成申請，並代言呼籲大家趕緊申報，為自己增加額外的工作收入。記者蔡維斌／攝影
幾位剛畢業年輕人趕在青年就業獎勵金計畫在本月底截止之前完成申請，並代言呼籲大家趕緊申報，為自己增加額外的工作收入。記者蔡維斌／攝影

青年 求職

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