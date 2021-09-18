資深前輩疑忌才「到處勸離職」 他PO抱怨文反遇一面倒護航
職場上的人際相處，由於易有利害相關，容易遇到勾心鬥角的情況，有時甚至會波及毫不相干的單位。一位工程師就上網抱怨，公司有位前輩很愛勸說同事離職，但自己卻待了很久都不走，質疑對方「什麼心態」，沒想到網友反為前輩抱屈。
該工程師表示，他可以理解對方可能是「忌才」，但不懂為何有些能力平平，職務上也構不成威脅的人也會被他勸說，如果前輩真的覺得公司待遇差，自己怎麼不先辭職，反而在公司待那麼久，現在卻又三番四次纏上不同部門的人，到底「什麼心態？」
不過文章一出，多數網友都為「前輩」說話，認為對方可能沒有惡意，「真心為你好啊，他是沒機會了，你還有救」、「說不定他真的是想幫你一把」、「他想救年輕人吧，人家犧牲自己你在這嘴他」、「有一種人是覺得反正自己會爛在這了，不想見到有前途的年輕人變成自己這樣，所以勸人離開」、「等到他突然不說要離職 也不勸說別人離職的時候，表示他已經準備好要離職了」。
也有人表示比較常遇到自己喊要離職卻一直沒走的，「勸說別人的比較少遇到，倒是看過喊著想要離職好幾年了，結果待的比誰都久」、「總比那種整天過來靠么公司爛吵著要離職，過了兩三年屁股還是占在那邊的好吧」、「換成勸結婚和生孩子的話就很平常了，都是同一個心態」。
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