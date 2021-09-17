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凌晨收到面試邀約 她急撤「求職網電話」：感覺被監視

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露，自己透過求職網刊登履歷，卻受到來路不明的公司騷擾。 示意圖／ingimage
一名網友透露，自己透過求職網刊登履歷，卻受到來路不明的公司騷擾。 示意圖／ingimage

許多人在求職時，會透過徵才網站上傳個人履歷和聯繫方式，方便有職缺的公司與自己聯絡。不過，日前一名女網友分享，她重新使用求職網站，卻收到沒有署名的公司來訊，且邀約面試的理由相當詭異，讓她驚恐直呼「有被監視的感覺」。

原PO在Dcard發文表示，前幾天她登入求職網更新履歷，由於還不熟悉所有功能，尚未正式開始使用。沒想到，當天凌晨時就有公司傳簡訊與她聯絡，但既沒有署名，也沒有說明職位，且邀約面試的理由，竟是「因為看到妳都沒睡，很認真找工作」。

原PO指出，對方的訊息內容讓她有「自己被監視的感覺」，加上公司訊息來路不明，她便決定直接忽略，但對方並未就此放棄，持續用未顯示號碼來電騷擾，連續打了13通電話，讓她相當困擾，並嚇得趕快隱藏履歷上的電話號碼。

原PO收到面試邀約簡訊，但內容卻不大尋常，對方還連續來電騷擾。圖擷自dcard
原PO收到面試邀約簡訊，但內容卻不大尋常，對方還連續來電騷擾。圖擷自dcard

文章曝光後，網友紛紛呼籲「這種不用理他，有的人專門騷擾人」、「正常公司不會這樣邀約面試」、「就直接封鎖、把他加黑名單」、「千萬不要去，太奇怪了」；有人則建議「電話要開，不然人資打給你不在就尷尬了，怕騷擾可以關履歷就好」、「看能不能跟求職網反應，真的是被奇怪的人盯上」、「記得住址也不要留完整的」。

求職 履歷 面試

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