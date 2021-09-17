在台積電待5年突辭職 他曝新工作年薪勸：千萬別離開

一提到半導體，許多人第一個聯想到的就是台灣的「護國神山」台積電，不僅是許多人投資的標的，也是不少人嚮往能擠進工作的大公司之一。有一名曾在台積電工作的網友就發文透露自己很後悔離開，因為新工作和台積電的年薪比起來相差甚遠，也讓他呼籲「千萬別離開台積電」。

原PO在《Dcard》寫道自己退伍後就進入台積電當設備，一待就是5年，職等從31一路爬到32，年薪也從150萬元調升到250萬元，但他8月份突然向主管提出辭呈，最近好不容易找到新工作，結果年薪算一算大概只有110萬到130萬，和台積電比起來差了一半。

原PO想以這篇「勸世文」來提醒還在台積電裡工作的人，「只要你能進去台積電，拜託在裡面待好待滿，你嫌棄的工作是別人夢寐以求的榮譽」。

貼文一出引起熱烈討論，「覺得你選擇的很好啊，不然要當一輩子設備嗎？」、「重點是工時，是否沒日沒夜、每天生活就剩下睡覺跟上班」、「不是應該先找好再離職？太衝動沒先打聽外面行情？」、「自己的選擇，就得承擔後果」、「五年前台積設備標準很高好嗎？」、「你現在嫌棄的可能也是某部分人追求的」、「當今天沒錢就不會注重生活，有錢時才會關心身體跟陪陪身邊的人」。

還有人語重心長地說，「每天多工作四個小時加上假日on call，換取年薪多100萬很划算，但要想想你要當賺錢機器還是享受生活？」、「你在台灣只要還是產線，要怎麼比台積高？要換工作不如直接換跑道了，錢變低至少可以工作時間也減少」、「不管在哪裡做什麼工作都要想長遠一點，例如五年十年後是否還能做一樣的事，有無升遷或角色轉換的機會，人生中生活與工作的比重。有時候不一定要一昧追求薪資增長跟升遷」。