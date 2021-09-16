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職場上稱呼女性前輩「姊」讓對方不爽？ 資深老鳥分享秘訣

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友好奇問大家「如何稱呼職場上的女性前輩？」他指出，有些人不喜歡被稱為「姊」。 示意圖／ingimage
一位網友好奇問大家「如何稱呼職場上的女性前輩？」他指出，有些人不喜歡被稱為「姊」。 示意圖／ingimage

職場上的人際關係，是不少剛入職的社會新鮮人會關注的問題，就有一名網友好奇提問「如何稱呼職場上的女性前輩？」他指出，一般來說，通常稱呼前輩會稱為「學長、學姊」，或者是「某某哥、某某姊」。不過有些人聽到「姊」會不高興，因此他問「要如何稱呼女性前輩才安全？」對此，資深老鳥建議「先觀察其他人怎麼叫她」。

一位網友在PTT提問「如何稱呼職場上的女性前輩？」他指出，通常在職場上會稱呼前輩為「學長、學姊」或者「某某哥、某某姊」。他表示，有一些人聽到「姊」就會不爽，讓他無奈地說：「直呼名諱也不太尊重吧？」因此他問「要如何稱呼女性前輩才最安全啊？」

對此，許多資深老鳥表示「你先觀察其他人怎麼叫她」、「說前輩您好」、「大學就開始聽姐了，保險就跟著叫就好」、「直接叫中文／英文名字就好，多加個『姐』非常顯老」、「叫名字就好了，不然看看其他同事怎麼叫」、「有英文名字就叫英文名字，主任級以上再加職稱，除非跟對方超級熟，不然不要叫什麼xx哥、xx姊的，聽起來好油，裝熟的意味又很重」、「真的不要亂叫姊，英文名字職稱或是前輩比較安全」。

職場 新鮮人

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