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他待業三個月等面試感到痛苦 過來人勸「先求有再求好」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示已待業3個月，正在等面試，感到很痛苦。底下許多網友安慰他「別灰心」。示意圖／ingimage
一名網友表示已待業3個月，正在等面試，感到很痛苦。底下許多網友安慰他「別灰心」。示意圖／ingimage

疫情衝擊許多產業，有些店家不堪負荷紛紛倒閉，員工面臨失業危機，相關職缺也因此減少，造成求職不易。就有網友發問「待業三個月算久嗎？」他指出，離開公司已經快3個月了，現在都在投履歷等面試，但待業三個月很痛苦，因此他問大家「是不是該找個打工做比較好？」

一名網友提問「待業三個月算久嗎？」他表示，離開公司已經快3個月了，目前都持續在投履歷等面試，也在等候兩間面試過的公司通知。雖然在待業期間家人沒有說什麼，也告訴他要慢慢來，不要急，但他仍覺得「待業三個月真的很痛苦」，因此他疑惑「是不是該找個打工做比較好？」

底下有人鼓勵他「調整好自己再出發，士氣不要低迷，多給自己一點自信」、「離開前公司是因為疫情資遣嗎？現在時機不好，如果半年內還找不到適合工作，可能考慮先求有，再求好吧！」、「建議你想清楚再去」。也有人分享自己的待業情形，「我待業不到一個月就有點受不了了，上班就想休息，休息太久又想上班」、「我待業半年」、「我也是待業一個半月就受不了」、「我待業快五個月」、「待業快一個月的我很慌」、「最近真的工作超難找，別灰心」。

面試 失業

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