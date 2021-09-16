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降溫後又回升！ 近3.8萬人放無薪假 住宿餐飲業仍最慘

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布減班休息最新數據，本期有3638家、3萬7929人放無薪假，比上期增加181家、2166人，其中以住宿餐飲業人數增加近千人最多。本報資料照片
勞動部今公布減班休息最新數據，本期有3638家、3萬7929人放無薪假，比上期增加181家、2166人，其中以住宿餐飲業人數增加近千人最多。本報資料照片

勞動部今（16）日公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期有3638家、3萬7929人放無薪假，比上期增加181家、2166人，其中以住宿餐飲業人數增加近千人最多，勞動部官員解釋，各別店家仍會自行評估，有店家認為疫情趨緩，加上振興五倍券將帶來的效應，因此停止減班休息，但也有店家顧慮仍有零星確診案例，持保守態度。

上周減班休息才大減1365家事業單位、2萬2968人，創今年5月本土疫情爆發以來最大減幅，但本期又稍微回升，增加181家事業單位、2166人。而本期減班休息人數最多的行業為住宿餐飲業1萬4117人，比上期增加959人，再來是支援服務業9052人，比上期增加553人，批發零售業4351人，比上期增加427人；家數則是支援服務業1240家最多，其次是批發零售業693家、住宿餐飲業674家。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本期增加人數的行業別還是以住宿餐飲、批發零售與支援服務業為主，前兩者都是內需產業，人數增減跟國內疫情控制與否有關，支援服務業則是從去年疫情爆發後，受到國境管制影響，觀光業一直萎靡不振。

王金蓉說，上期無薪假人數驟降，跟疫情趨緩有關，但各別事業單位仍會自行評估，有的店家看好振興五倍券即將帶來的刺激消費，停止實施減班休息，但也有店家態度保守，認為目前還有零星疫情，對住宿餐飲內用衝擊仍在，因此減班休息人數仍有起伏，此外，也不排除與店家通報實施時間差有關。

她說，單一期的減班休息數據無法代表整體無薪假趨勢，接下來若疫情持續控制得當，再加上振興五倍券上路，減班休息仍將往好的方向走。

疫情 勞動部

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