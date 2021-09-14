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工作多久再轉職好？ 過來人曝經驗談：在面試時常被質疑

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，自己目前27歲，已經準備換第4份工作，並貼文詢問「大家多久換一份工作？」 圖／ingimage
有網友表示，自己目前27歲，已經準備換第4份工作，並貼文詢問「大家多久換一份工作？」 圖／ingimage

隨著疫情趨緩，不少想換工作的上班族也紛紛開始投遞新履歷，對此便有網友表示，自己目前27歲，已經準備換第4份工作，似乎覺得有點太頻繁，便想藉貼文詢問「大家多久換一份工作？」

原PO在Dcard上以「大家多久換一份工作」為題表示，自己年底要滿27歲了，工作經驗3份都是業務助理，第一份做了8個月、第二份一年8個月、第三份6個月，目前則是在製造科技業在職中，但最近真的受不了現職常態性加班，連國定假日還要傳送報表，有時還被客人氣到半夜睡不著，便想提出離職

「但是又想到自己才沒工作幾年，又要換第四份了覺得很不好，不知道大家都是怎麼工作超過兩年的？看似很短，可是我覺得好痛苦喔」，原PO深怕自己每份工作的在職時間都過短，便想藉此詢問廣大網友「大家多久換一份工作？」

此文一出，網友紛紛建議，「基本上都有一年」、「基本上要有一年吧？都太短了，履歷拿出去很難有競爭力，沒有一年的履歷我不會放」。更有過來人分享自身經歷表示，「我跟你很像欸，但我不是業務助理，第一份一年三個月、第二份兩年、第三份半年、第四份一年半，面試時候很常被質疑穩定度，說我沒一份工作超過三年的，所以建議你還是撐久一點比較好，會有更多選擇」。

履歷 疫情 Dcard 離職

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