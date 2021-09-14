同事都頂大畢業「怕難升職」 過來人勸導：這種環境很有幫助

隨著國內疫情趨緩，不少公司也開始重新徵才，對此便有一位剛出社會的普通大學畢業生分享，自己入職後發現同事們普遍高學歷帶著「頂大光環」，便很擔心的表示自己在強者環繞的職場環境下，會不會因為自己沒有研究所學歷所以很難升遷。

原PO在Dcard上以「同事都是高學歷」為題分享，自己目前就職於某間會計師事務所，雖畢業於普通大學，但平時上班都盡心盡力，可最近發現身邊同事們的學歷跟自己落差不小，個個不是頂大畢業，就是研究所也唸了頂尖學校的相關系所，讓他不禁疑惑「現在的社會是不是很重學歷，好像要有個研究所才能勝出？沒有研究所的學歷升遷會很難嗎？」

此文一出，便有許多網友貼心表示，「就算你學歷沒那麼好，但你也是進到跟他們一樣的地方了，代表你也是厲害的人啊！和同事們共事時就表現出原有的專業和自信就好，可能剛開始大家會先看學歷，但真的做事之後看的就是能力了」、「跟聰明人工作缺點是容易自卑，但跟非聰明人工作，會有更多缺點讓你身心俱疲」、「這種恐懼真的會很大，但後來工作一陣子之後就會慢慢發現其實這種環境是很有幫助的，至少是個會不斷督促你去跟上跟進步」。

更有許多留言紛紛開始安慰原PO，「不要覺得自己學歷不夠好就自卑，有的人高學歷但做事很掉鍊子，不然就是待人處事不夠圓滑」、「用能力證明，學歷只是進入職場的門檻和自我心理作用上的肯定罷了」、「學歷只代表某一部分的能力，不是全部的價值，會賺錢、會交朋友、在職場上如魚得水都不一定是高學歷才能做到的喔」。