準時下班不行？他嘆主管要求「演一下」 網怒：職場陋習別學

職場生活中，除了處理自身範疇內的事務外，如何掌握與主管、同事間的相處之道，也是一門課題。近日一名網友就指出，通常只要完成該負責的工作後，他習慣準時下班走人，卻被上司認為觀感不佳，甚至宣稱「演一下才不吃虧」，讓他相當無奈，話題引發熱議。

原PO在PTT發文透露，自己第一份工作是間接案的小型媒體公司，目前已經入職約7個月，表訂上班時間為9時至18時，且因屬於「責任制」，無法申請加班費用。然而，大多同事通常就算已經到了下班時間，還是繼續留在公司玩手機，唯獨只有他習慣準時下班，卻因此被主管約談。

原PO指出，主管告訴他「隔壁公司的人有時候會討論這件事，我發現就連老闆在時，你也依舊準時」，並認為他應該留下來多學習，還說「以後去別的地方，職場生態也是這樣，早點習慣比較好」、「有時候演一下，你比較不會吃虧」。

原PO無奈地說，自己準時下班是建立在準時到班、工作完美做完，有時也會幫忙其他同事，讓他不解「為什麼事情都做完了還不能走？」最後原PO表示，自己仍會繼續準時下班，但也擔心恐怕因此遭公司刁難。

文章曝光後，引起熱烈討論，網友紛紛留言「準時上班當然也要準時下班，不然呢」、「準時下班怎麼了嗎」、「如果別人說我準時下班，我會很驕傲的回：『應該的別羨慕』」、「保持就好，如果會因為這點刁難，剛好換公司」、「除非在乎升遷考績，不然沒必要陪著演戲」、「建議能走就走」。

不少人則感慨「加班文化」帶給上班族的壓力，直呼「裝忙加班真的是職場常見的陋習」、「陋習別學」、「贊成準時下班，台灣老闆都被慣習慣」、「很多人都心想跟著裝忙就好」、「很討厭這種風氣」、「我也剛到職，也有這種不成文的規定」、「鄉民都支持準時下班，但現實就是會被主管盯」、「這文化長期使工作沒效率，管理者也不思進步」。