快訊

路易莎也要掛牌了！本周五登錄興櫃 估每股118元

準時下班不行？他嘆主管要求「演一下」 網怒：職場陋習別學

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，自己習慣做完工作後準時下班，卻因此被主管約談，甚至要他「演一下才不吃虧」。 示意圖／ingimage
有網友表示，自己習慣做完工作後準時下班，卻因此被主管約談，甚至要他「演一下才不吃虧」。 示意圖／ingimage

職場生活中，除了處理自身範疇內的事務外，如何掌握與主管、同事間的相處之道，也是一門課題。近日一名網友就指出，通常只要完成該負責的工作後，他習慣準時下班走人，卻被上司認為觀感不佳，甚至宣稱「演一下才不吃虧」，讓他相當無奈，話題引發熱議。

原PO在PTT發文透露，自己第一份工作是間接案的小型媒體公司，目前已經入職約7個月，表訂上班時間為9時至18時，且因屬於「責任制」，無法申請加班費用。然而，大多同事通常就算已經到了下班時間，還是繼續留在公司玩手機，唯獨只有他習慣準時下班，卻因此被主管約談。

原PO指出，主管告訴他「隔壁公司的人有時候會討論這件事，我發現就連老闆在時，你也依舊準時」，並認為他應該留下來多學習，還說「以後去別的地方，職場生態也是這樣，早點習慣比較好」、「有時候演一下，你比較不會吃虧」。

原PO無奈地說，自己準時下班是建立在準時到班、工作完美做完，有時也會幫忙其他同事，讓他不解「為什麼事情都做完了還不能走？」最後原PO表示，自己仍會繼續準時下班，但也擔心恐怕因此遭公司刁難。

文章曝光後，引起熱烈討論，網友紛紛留言「準時上班當然也要準時下班，不然呢」、「準時下班怎麼了嗎」、「如果別人說我準時下班，我會很驕傲的回：『應該的別羨慕』」、「保持就好，如果會因為這點刁難，剛好換公司」、「除非在乎升遷考績，不然沒必要陪著演戲」、「建議能走就走」。

不少人則感慨「加班文化」帶給上班族的壓力，直呼「裝忙加班真的是職場常見的陋習」、「陋習別學」、「贊成準時下班，台灣老闆都被慣習慣」、「很多人都心想跟著裝忙就好」、「很討厭這種風氣」、「我也剛到職，也有這種不成文的規定」、「鄉民都支持準時下班，但現實就是會被主管盯」、「這文化長期使工作沒效率，管理者也不思進步」。

許多上班族對「加班文化」感到厭惡。 示意圖／ingimage
許多上班族對「加班文化」感到厭惡。 示意圖／ingimage

加班費 職場 PTT

延伸閱讀

面試最後問「還有沒有問題」？ 人資出面解釋：我也怕

叫人起床也能賺錢 陸男兼職「叫醒師」月入43萬

自大男「嫌女友28k薪水太少」想分手 網怒：都是辛苦錢

面試「42K感受差 vs 35K被重視」怎選？ 內行點關鍵：不用想

相關新聞

準時下班不行？他嘆主管要求「演一下」 網怒：職場陋習別學

職場生活中，除了處理自身範疇內的事務外，如何掌握與主管、同事間的相處之道，也是一門課題。近日一名網友就指出，通常只要完成該負責的工作後，他習慣準時下班走人，卻被上司認為觀感不佳，甚至宣稱「演一下才不吃虧」，讓他相當無奈，話題引發熱議。

面試「42K感受差 vs 35K被重視」怎選？ 內行點關鍵：不用想

隨著國內疫情趨緩，不少想換工作的求職者也紛紛開始投遞履歷，對此，便有一位網友分享，自己去了兩間公司面試，但因為待遇問題令他難以抉擇，便想藉此貼文詢問網友的意見。

好怕選錯行嗎？看看新竄起的十大新興熱門高薪職務

數位浪潮和產業轉型會讓某些工作消失，也會讓某些職務變得熱門，104玩數據繼日前公布「七大消失中的職務」後，再找出近五年工...

面試最後問「還有沒有問題」？ 人資出面解釋：我也怕

隨著國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，然而日前便有一位網友分享，不少面試官在最後總是會詢問「還有沒有其他問題」，讓他好奇詢問「面試被問到『請問您還有沒有其他問題？』可以問什麼？」

遠距上班颱風假怎麼放？ 勞動部：並非「假」的觀念

璨樹颱風來襲，北北基宜花東宣布今天停班停課。但疫情不少企業讓員工遠距上班，在家遠距上班的勞工，今天是否可以有「颱風假」？...

颱風天停班勞工可不出勤 雇主可不給薪

璨樹颱風來襲，北北基宣布今（12）日停班停課，適逢周日，若輪周日上班勞工，依規定，勞工居住地、上下班必經之地或工作地任一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。