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面試「42K感受差 vs 35K被重視」怎選？ 內行點關鍵：不用想

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友分享，自己去了兩間公司面試，但因為待遇問題令他難以抉擇，便想藉此貼文詢問網友的意見。 圖／ingimage
一位網友分享，自己去了兩間公司面試，但因為待遇問題令他難以抉擇，便想藉此貼文詢問網友的意見。 圖／ingimage

隨著國內疫情趨緩，不少想換工作的求職者也紛紛開始投遞履歷，對此，便有一位網友分享，自己去了兩間公司面試，但因為待遇問題令他難以抉擇，便想藉此貼文詢問網友的意見。

原PO在Dcard上以「42K面試感受不好，與35K重用你的公司，怎麼選？」為題表示，在面試A公司時，公司給人的感覺很不尊重，但也可能是因為有很多人去面試的緣故，因為這間公司是業界內薪水相對高的。

除此之外，原PO也說明，當在面試時，他們似乎忘記有這場面試，兩個面試官，其中一個拿著他的履歷很輕挑的看，只隨意的問了幾個問題，似乎也還沒完全了解他的技術跟能力，讓他不禁直言「感受上很像內部有點問題，開薪資42K」。

隨後，原PO也分享，B公司在面試時對他的經歷很有興趣，也一起深討之前完成的專案，表示在他進公司後，會是公司兩個部門的重要橋梁，面試完還主動邀我參觀公司內部的規模狀況。

但原PO也補充，B公司的規模比A公司小，規模只有30多人，每半年會看你的工作績效，再視其狀況評估加不加薪，開薪資35K，便想藉此詢問網友「之前去面試遇到的狀況，主要工作內容，都有在我會的技能範圍內，皆有拿到offer，想參考大家會怎麼選？」

此文一出，網友便一面倒的建議原PO要選「A公司」，「選A！你的受重用是指鳥事都你做，屎坑都給你，同事都耍廢嗎？選A累積1-2年資歷後再跳下一間，下一份工作談薪水就是建立在42k的基準往上談，也許可以談到45-50k，上市上櫃工作經歷也相對好轉職」、「選大公司+錢多的…差7000元，一年12個月就差8萬4了…把自我感受縮小或是丟掉吧，錢比較重要，有錢才有底氣…只有每個月收到的薪水才能陪你過日子」、「選錢多的，說好話重用很多時候只是說說」。

面試 薪資 薪水 Dcard

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