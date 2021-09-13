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面試最後問「還有沒有問題」？ 人資出面解釋：我也怕
隨著國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，然而日前便有一位網友分享，不少面試官在最後總是會詢問「還有沒有其他問題」，讓他好奇詢問「面試被問到『請問您還有沒有其他問題？』可以問什麼？」
原PO於Dcard上以「面試被問到『請問您還有沒有其他問題？』可以問什麼？」為題發文，表示常常在面試快結束時，遇到面試官詢問「有什麼問題要問嗎？」時，若回答沒有，恐怕已經錯失一個機會了。但他也補充，其實最重要的，還是要面試前多做準備，自然給人的「態度」就會好，也比較容易錄取。
此文一出，便引起許多網友紛紛留言，「我都說工作開始做了才會有問題」、「我都會問教育訓練的問題欸！如果沒有一套流程，要你直接硬做，這就要考慮考慮了」、「我昨天面試，就一直問我這個問題，我聽完工作介紹我真的沒問題啊」、「問教育訓練制度，答得支支吾吾的通常很雷」、「還會問對公司有什麼期許」。
對此，就有一名人資出面尷尬坦言，自己身為面試的人資，「這句話出現只是我不知道怎麼說『結束囉」』的結束語，不用太緊張也不要再問我其他問題，我也怕回答不出來」。
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