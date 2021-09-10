被資遣勞工注意！若勞保年資滿15年 可申請續保

勞動部今指出，勞工如果被公司資遣，且勞保保險年資滿15年者，可以申請繼續參加勞保普通事故保險，續保期間，除了無法請領傷病給付，其他給付權益都仍有保障。截至今年6月止，有1萬840名被資遣勞工申請續保。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，近來不少中高齡勞工詢問，擔心若被資遣會被中斷勞保年資，可能影響一次老年給付權益，她強調，依照勞工保險條例規定，被保險人如受事業單位裁遣資遣，且保險年資合計已滿15年，如未達請領老年給付條件，可向原投保單位或勞保局所委託團體，申請繼續參加普通事故保險，保障請領相關保險給付權益，安定經濟生活。

陳美女說，續保金額以退保當時的薪資級距，因已經沒有雇主，所以由勞工負擔8成保費、政府負擔2成，續保期間，除不能請領傷病給付，包括生育、失能、死亡等其他給付權益仍有保障。根據統計，截至今年6月止，已被資遣但申請續保的人數約1萬840人。

她提醒，若符合上述情形的勞工，應於原單位離職退保日起2年內辦理續保手續，相關程序或應備書件可查詢勞工保險局網站，如果已經找到新工作或已符合請領老年給付資格，就不能再以此方式續保。