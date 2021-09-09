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面試被問「這題」超難答？ 網不解喊：以為在考說謊能力

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，自己面試時被問到「待業時在做什麼？」讓他不知道該如何回應才恰當。 示意圖／ingimage
一名網友分享，自己面試時被問到「待業時在做什麼？」讓他不知道該如何回應才恰當。 示意圖／ingimage

大多公司在聘用新人前都會安排面試，透過簡單的問答對談，了解對方是否符合該職位所需要的條件。不過有網友就抱怨，自己近期去應徵工作時，被面試官問到「待業時在幹嘛？」讓他相當不知所措，好奇究竟該如何回應才算恰當，話題引發討論。

原PO在網路論壇Dcard發文透露，自己已經待業三個月左右，近期去一間公司面試時，被面試官問起「待業的時候在做什麼？」讓他實在不知道該如何回應，無奈直呼「總不能老實說，這段期間找不到工作，或是待在家啃老吧」。

文章曝光後，不少有同樣困惑的網友紛紛留言「老實說這個問題真的管很多，每次聽到都覺得面試的人很蠢」、「找工作啊，問這什麼問題」、「之前剛畢業待業兩個禮拜，也被問在做什麼」、「三個月沒什麼好問的吧」、「面試最廢問題」、「還能幹嘛，多數人不就都在休息，這題真的先pass」、「感覺面試這問題都在考驗說謊能力，又沒有要聽實話」。

不過也有許多網友分享經驗，直呼「就回答在家找工作啊」、「持續面試、打工、考公職沒考上，反正他們也只是問問」、「這個問題不是真的問你在幹嘛，是問你為工作做了什麼準備，不要好傻好天真跟他說你就在休息」、「三個月還好，就說準備資料和持續面試」、「我都說我買了線上課在家充實自己」、「講一個聽起來沒在浪費時間的事就好」。

面試 啃老 Dcard

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