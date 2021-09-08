履歷寫好差？成大畢業生嘆沒經歷 過來人3步驟教學：空白很正常

聯合新聞網 / 綜合報導
一名成大畢業的新鮮人大嘆，由於在學時期沒相關經歷、履歷不豐富，導致求職不順。 圖／ingimage
一名成大畢業的新鮮人大嘆，由於在學時期沒相關經歷、履歷不豐富，導致求職不順。 圖／ingimage

大學畢業生走出校園，也為新一波求職潮拉開序幕，然而對許多新鮮人來說，最為棘手的課題還是如何寫出一手漂亮的履歷。一名成大畢業的新鮮人就在網路上大嘆，由於在學時期沒相關經歷、履歷不豐富，導致投出的求職信始終沒有回音，讓不少過來人心有戚戚焉、安慰表示「很正常」，並傳授幾招寫作秘技。

畢業於成功大學的原PO在PTT「Tech_Job」板上發文，自己是新鮮人，先前在求職平台上投了很多家公司卻都沒上，也提及由於在學時期太不認真，導致履歷寫不出什麼專業的東西，因此疑惑「是否只能先進名聲較沒那麼好的公司增加經歷了呢？」

貼文一出，網友們皆認為新鮮人剛從校園畢業，本來就沒什麼好寫。過來人也歸納出履歷寫作三步驟：1. 把較擅長、或拿高分的專業科目寫上去；2. 參加過的社團跟打工經驗，從中學習到什麼；3. 專題或論文也可以寫進去。

針對打工及社團經驗，面試過許多新人的前輩們則認為可將重點放在個人特質、專長的包裝，以及對未來的規劃，在履歷中放些小論文或小組作業，也可證明自己有一定能力，並誘導面試官詢問這些作品；對於剛畢業的新鮮人，網友們也建議第一份工作在大公司，之後才好跳槽。

不過，部分網友則認為「在學不認真又自認沒專業，一線為什麼要收你？」、「履歷寫得差和學得不好、沒東西寫是兩件事」；另也有網友引導「可以換個思考模式阿，你覺得要有什麼資歷一線才會收，逆向思考看看吧，大學畢業最重要的是要學會思考」。

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