逃離百萬年薪的高壓工作被稱「米蟲」 他崩潰問：真的是嗎？

一名網友表示，他是國立大學畢業，第一份工作是科技業的生產開發，第二份工作從事製程整合工程，雖然領到百萬年薪，但因為輪班與工作環境問題，他決定在家休養並找一份非科技業的工作，月薪只剩3萬初。不過，他的朋友們紛紛建議他「回科技業，不然在家啃老當米蟲好嗎？」這讓他憂鬱地問「我是米蟲嗎？」

網友在Dcard表示，他的前兩份工作月薪都是7萬多，年薪大約有110萬至130萬左右，不過去年因為輪班與工作環境的關係，他的身體出了大問題，只好先請辭在家休養。過了幾個月，他找了一份日班工作，雖然薪水被砍半，月薪剩下3萬左右，得要回家住來省房租，不過他仍表示「自己不想再回到高壓的環境」，所以找了可以累積經驗的工作。

朋友們聽到他的遭遇後，紛紛建議他「應該等身體養好應該要再回科技業，不然一直在家啃老當米蟲這樣好嗎？」但他直言「聽到後心態就崩了，一路走來也算是認真本分，從來沒想過會被別人當成米蟲看待。」

對此，有人建議「刪除好友就解決了」，還有很多網友鼓勵他「自己喜歡最重要」、「找一些研發單位應該可以不用這麼累」、「自己的人生自己規劃，別人幾句話不用理會」、「別擔心，真正走在這條路上的只有自己知道」、「有存款、能自己養自己、不跟父母拿錢，就不算啃老當米蟲」、「生活是自己的，自己怎麼過最舒適，自己最清楚，不用太在意別人的看法」、「身體出問題他們要負責嗎？只會出一張嘴，等他們出問題就知道了」。