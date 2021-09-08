國立大學畢也待業很久？ 網友曝工作隨便找的悲慘下場
一名網友指出，他看過不少待業者，學歷不乏國立大學，但待業時間很久，因此他表示「有沒有想過是自己放不下身段？」他認為明明很多服務業跟工廠都缺人，為何還會找不到工作？此篇文章一出，立刻掀起網友熱議。有人直言「履歷也是未來的跳板，工作隨便找的話，以後轉職更難了」。
網友在Dcard表示，他看過一些國立大學畢業的人，待業時間卻很久，推測這些人「是自己放不下身段」。他說：「因為很多服務業跟工廠都很缺人，只要應徵就有80%的機率會錄取。他強調，「工作本來就會累，嫌薪水太低也要認命，因為你就只能拿到這樣而已。」最後，他問大眾「怎麼會找不到工作呢？」
此文一出，引發大眾熱議，有人直言「你自己沒上進心還敢教訓別人」，還有網友批評「如果你的人生只有錢沒有想過自己的未來或職涯發展，那會有這種想法確實也蠻正常」、「待業中的人心情已經夠焦慮夠慌張了，真的不用你火上加油製造恐慌」、「看完不知道你的同理心在哪」。
也有網友解釋「履歷也是未來的跳板，工作隨便找找的話以後轉職的路就更困難了，不然面試官那麼喜歡問未來規劃是為了什麼？」、「每個人想做的事情就不一樣，規劃也不一樣。您覺得賺錢最重要，但別人是覺得賺錢跟未來規劃同樣重要」。
過來人則透露「當我極度沒錢後就不挑了，至少有份薪資養活自己。」、「沒有錢，連未來都沒有」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言