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國立大學畢也待業很久？ 網友曝工作隨便找的悲慘下場

聯合新聞網 / 綜合報導
網友問大家「服務業跟工廠都很缺人」，為什麼還有人待業很久？此篇貼文引發熱議。 圖／ingimage
網友問大家「服務業跟工廠都很缺人」，為什麼還有人待業很久？此篇貼文引發熱議。 圖／ingimage

一名網友指出，他看過不少待業者，學歷不乏國立大學，但待業時間很久，因此他表示「有沒有想過是自己放不下身段？」他認為明明很多服務業跟工廠都缺人，為何還會找不到工作？此篇文章一出，立刻掀起網友熱議。有人直言「履歷也是未來的跳板，工作隨便找的話，以後轉職更難了」。

網友在Dcard表示，他看過一些國立大學畢業的人，待業時間卻很久，推測這些人「是自己放不下身段」。他說：「因為很多服務業跟工廠都很缺人，只要應徵就有80%的機率會錄取。他強調，「工作本來就會累，嫌薪水太低也要認命，因為你就只能拿到這樣而已。」最後，他問大眾「怎麼會找不到工作呢？」

此文一出，引發大眾熱議，有人直言「你自己沒上進心還敢教訓別人」，還有網友批評「如果你的人生只有錢沒有想過自己的未來或職涯發展，那會有這種想法確實也蠻正常」、「待業中的人心情已經夠焦慮夠慌張了，真的不用你火上加油製造恐慌」、「看完不知道你的同理心在哪」。

也有網友解釋「履歷也是未來的跳板，工作隨便找找的話以後轉職的路就更困難了，不然面試官那麼喜歡問未來規劃是為了什麼？」、「每個人想做的事情就不一樣，規劃也不一樣。您覺得賺錢最重要，但別人是覺得賺錢跟未來規劃同樣重要」。

過來人則透露「當我極度沒錢後就不挑了，至少有份薪資養活自己。」、「沒有錢，連未來都沒有」。

履歷 薪水

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