她想豐富履歷寫入這經驗 不料面試「慘遭人資深究」反碰壁

隨著國內疫情趨緩，不少公司也開始重新徵才面試，對此便有一位女求職者分享，自己剛畢業正在找工作，為了讓履歷看起來豐富，就將實習經驗也寫進去，沒想到卻在面試時屢屢碰壁，引起許多網友熱議討論。

原PO在Dcard上以「剛畢業工作履歷」為題分享，自己剛畢業正在找工作，在校期間曾參與過兩次實習，但都只有一個月左右，時間非常短暫，實習內容基本上都只是跟著參與部門的工作，並非深入學習，有點類似體驗營的感覺，所以也沒特別做什麼事情，大多時候都是自己看看資料。

「現在畢業後，為了讓履歷看起來豐富一些，我還是有把那兩個各實習一個月的經驗寫進去，把一些我做過的事情包裝一下。」原PO分享，自己最近去了一間大公司面試後，被人資瘋狂地深入問問題，讓她不禁苦惱，「很多事情我沒有做得很深入，就沒有再做那個工作，但我履歷中是挑出比較有印象而且有趣的工作，因為寫在履歷上有些人資會問得很深入，這讓我覺得很困擾！」便想藉此詢問網友「應該調整履歷，還是重新練習面試呢？」

此文一出，不少網友便紛紛回覆，「我跟主管在挑履歷的時候，她很不喜歡那種一看就包裝過的，或寫對這份工作很大理想、抱負，學歷、經歷、專長條例式清楚明白就好，履歷建議真誠點，才一個月真正在同領域職場待的，都知道妳可能沒學到什麼，剛畢業不用急著讓自己看起來厲害」、「敢寫就要有料」、「在學經驗的部分可以寫在自傳內」。