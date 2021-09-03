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限制女性夜間工作失效 勞動部：妊娠、哺乳期間仍禁止

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞基法第49條第1項規定規定女性不得在晚間10點至隔天早上6點工作，近日該規定被宣告違憲。示意圖。 圖／路透社
勞基法第49條第1項規定規定女性不得在晚間10點至隔天早上6點工作，近日該規定被宣告違憲。示意圖。 圖／路透社

大法官日前做出釋字第807號解釋，指勞基法第49條第1項限制女性勞工夜間工作違憲、失效。由於牽動勞基法第49條其他項是否仍具效力，勞動部今邀集專家學者研商，勞動部條平司司長黃維琛轉述，大多數專家學者認為第49條第3項、第5項皆不受影響，與勞動部見解一致。換言之，女性勞工若有健康或其他正當理由，以及妊娠或哺乳期間，雇主仍不得強制其從事夜間工作。勞動部後續也將啟動相關修法。

勞基法第49條第1項規定，雇主不得使女工於午後10時至翌晨6時之時間內工作，但雇主經工會同意，或事業單位無工會者，經勞資會議同意後，且提供必要的安全衛生設施、交通工具、女工宿舍時則不在此限。但該項遭大法官認定違反憲法第7條保障性別平等意旨，從上月20日起失效。

勞動部今邀勞動法學者、勞工學者釐清第49條第2到第5項是否仍具法律效力？黃維琛轉述，多數委員認為第2項授權標準雖失效，但職安法原本即訂有夜間工作安全衛生規範，可回歸職安法，因此不影響勞工夜間工作職安衛上的保障。

勞基法第49條第3項則規定女工因健康或其他正當理由，雇主不得強制其從事夜間工作，黃維琛說，該項與第1項無關，不受影響；但第４項有關天災事變、突發事件規定，跟第1項直接綁在一起，就跟著失效。

至於外界最關心的第5項規定，妊娠或哺乳期間女工是否仍禁止夜間工作？黃維琛轉述，與會專家學者拋出許多面向討論，有人基於兩公約、夜間工作保障公約，認為妊娠或哺乳期間女工應受保護，也有人認為勞基法第50、51條對於妊娠期間的法條還在，從各角度看來，大多數專家學者認同第49條第5項的法律效力不應隨著第1項失效而有所減損。

有關於接下來的修法方向，黃維琛則說，與會學者想法多元，有人認為回到職安法處理，也有人覺得涉及勞動條件，應依內容分別修改勞基法、職安法，還有人建議可移至勞基法其他章節。

黃維琛強調，今天僅是邀集專家學者釐清疑義，具體修法方向還需彙整意見後，再進一步展開修法程序，但在修法完成前，勞動部會先發通函給地方政府，若雇主違反勞基法第49條第3項、第5項，仍可開罰9萬到45萬元。

勞動部 大法官

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