快訊

開學日卻無法讀書？建教生們的慘綠青春

上月才亂咬東奧女選手金牌惹議 日本名古屋市長今確診

扛桶裝水超好賺？ 網滑司機職缺驚：一個月有7萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
載運桶裝水的小貨車。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
載運桶裝水的小貨車。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

自本土疫情爆發以來宅配市場需求大增，多家配送業者宣布7月起物流運費每件漲10元起跳，連中華郵政也擬跟進，有網友發現人力銀行網站上，一家公司的台北地區桶裝水配送司機月薪可高達7萬元，驚嘆「收入有機會突破貧窮線？」，過來人則告知這與一般物流工作內容有所不同。

一名網友在人力銀行看到一間水資源生技公司的配送司機職缺，便上PTT詢問「扛水的一個月有七萬元？」，寫道「底薪3.5萬，送越多賺越多，是不是只要會開車，能扛重物跑上跑下，收入有機會突破貧窮線？」。

從工作內容可見，公司要求司機職員開手排貨車，按自己負責的區域配送，主要產品為17.25公升桶裝水「每桶約18公斤重，1天送貨量約為100桶至200桶左右，多送多賺，需要相當的體力」，需推廣產品與客戶建立關係，獎勵機制則是業務獎金可累積永不歸零，月薪待遇35,000~70,000元。

不料，網友們的反應則是「進去就35k啊，你以為真的70k喔」、「基本上勞力活沒有超過4萬別去做」、「等於是司機+苦力+業務」，甚至有過來人說「這個超累！上次我扛一桶到2樓就不行了」、「聽說蠻缺人的」，但也有人願意嘗試「我朋友有在兼職，賺的錢還可以」。

PTT 薪資

相關新聞

新同事薪水多2萬！內行曝「公司逼人跳槽」主因：等調薪太笨

上班族想要大幅提高待遇，與其等公司調薪，跳槽往往是最快的方式。一名網友因為後進同事的薪水足足比他多了2萬元，心裡感到不平衡，也疑惑為何調薪的幅度總是不如跳槽？有網友分析出這是殘酷的人事成本考量。

年薪百萬的生活滋潤又逍遙？27歲男曝真相：被牽制了

許多人出社會後第一個願望，就是早日達到百萬年薪「財富自由」，成為「人生勝利組」的一員。然而一位年僅27歲的上班族憂鬱表示，百萬年薪的生活犧牲太大，嘆自己被工作牽制，「不如月薪3萬住家裡快樂」。

扛桶裝水超好賺？ 網滑司機職缺驚：一個月有7萬元

自本土疫情爆發以來宅配市場需求大增，多家配送業者宣布7月起物流運費每件漲10元起跳，連中華郵政也擬跟進，有網友發現人力銀行網站上一家公司的桶裝水配送司機月薪可高達7萬元，驚嘆...

職業軍人面試上台積電工程師 過來人勸阻：別來！摸得超痛苦

進台積電工作是不少大學畢業生或是社會人士轉職的夢想清單，而台積電的好薪情跟好福利也讓其每年的徵才活動皆吸引各路人馬前來一試。一名職業軍人表示，自己面試上了台積電的工程師但目前很猶豫該不該去，不料，留言區一堆人勸他打消念頭比較好。

半夜接面試電話 內行曝「真實理由」直喊：9成以上很雷

隨著疫情趨緩，不少公司已重新開放徵才，然而不少職場新鮮人在求職階段，常常會不懂一些小細節，對此便有網友分享，自己日前在半夜接到人資打來的面試電話，但自己卻不敢接，便想藉此貼文詢問「我該回撥過去嗎？還是有可能對方不小心按到？」

面試被問「有被別的公司錄取嗎」 內行揭動機：並非打量你

隨著疫情趨緩，不少公司都開始重新徵才面試，而在面試時，主管都會透過不同類的問題，來瞭解求職者的專業性及臨機應變的能力。對此，便有一位網友好奇，「若被面試官問到『有拿到其他offer嗎？』應該要怎麼回答呢？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。