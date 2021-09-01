扛桶裝水超好賺？ 網滑司機職缺驚：一個月有7萬元

自本土疫情爆發以來宅配市場需求大增，多家配送業者宣布7月起物流運費每件漲10元起跳，連中華郵政也擬跟進，有網友發現人力銀行網站上，一家公司的台北地區桶裝水配送司機月薪可高達7萬元，驚嘆「收入有機會突破貧窮線？」，過來人則告知這與一般物流工作內容有所不同。

一名網友在人力銀行看到一間水資源生技公司的配送司機職缺，便上PTT詢問「扛水的一個月有七萬元？」，寫道「底薪3.5萬，送越多賺越多，是不是只要會開車，能扛重物跑上跑下，收入有機會突破貧窮線？」。

從工作內容可見，公司要求司機職員開手排貨車，按自己負責的區域配送，主要產品為17.25公升桶裝水「每桶約18公斤重，1天送貨量約為100桶至200桶左右，多送多賺，需要相當的體力」，需推廣產品與客戶建立關係，獎勵機制則是業務獎金可累積永不歸零，月薪待遇35,000~70,000元。

不料，網友們的反應則是「進去就35k啊，你以為真的70k喔」、「基本上勞力活沒有超過4萬別去做」、「等於是司機+苦力+業務」，甚至有過來人說「這個超累！上次我扛一桶到2樓就不行了」、「聽說蠻缺人的」，但也有人願意嘗試「我朋友有在兼職，賺的錢還可以」。