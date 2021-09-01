新同事薪水多2萬！內行曝「公司逼人跳槽」主因：等調薪太笨

上班族想要大幅提高待遇，與其等公司調薪，跳槽往往是最快的方式。一名網友因為後進同事的薪水足足比他多了2萬元，心裡感到不平衡，也疑惑為何調薪的幅度總是不如跳槽？有網友分析出這是殘酷的人事成本考量。

一名網友在網路論壇「Dcard」發文提到，公司的新進同事薪水比他高出約2萬，但他自認工作量、技能都比較多，更不用說熟練度當然完勝新人，「我覺得學歷差再多應該也不到2萬的差距」。雖然他尚未經歷過調薪階段，仍不免好奇為何跳槽比等原公司加薪快的現象總是不斷上演？也因為有些「不平衡」逐漸在內心發酵，讓他開始觀望起其他工作機會。

網友們皆認同最快的加薪方式就是換工作，也紛紛分享自己的經驗，「之前每年調薪1千左右，換個工作薪水直接高9千」、「換職務一年調600，換了一份不太相同領域多了8K」、「每年調薪1400左右，換工作月薪加35K」、「28K一年沒調薪，跑去外商公司55K」、「跳走又跳回來，年薪從8X到12X到16X，能不跳嗎？」、「第一間年薪50-60萬，跳下一間70萬，再跳下一間100萬，公司體制就這樣，當不跳的人是笨蛋，逼人走」。

有網友分析調薪為何不如跳槽的主因，「你不跳，代表能安於現況，雇主幹嘛無聊多增加成本浪費錢，在原本就能夠做好的事情上」、「公司如果只付這樣就足夠讓你不走，他又為何要積極調薪呢？公司考量不見得是能力，多少錢就足夠能留住或雇用新人，才是決定薪水的關鍵」。

對於打算轉職的人，有網友提供建議，「跳之前先找到工作談好薪水吧，別看完這篇傻傻的就去提離職了，別忘了雖然你的公司有可能低估你的價值，但也有可能高估了」。

不過也有人對跳槽持保留態度，認為並非只有優點，「年薪原本約100（萬），跳槽變150，事情變比較少，但壓力卻大很多」、「太誇張了，每位都是科技業嗎？餐飲業跳槽可沒這種待遇」、「跳槽薪水變高的前提是你有能力」。