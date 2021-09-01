快訊

5天前剛打AZ...空軍一聯隊補給中隊副隊長昨受測休克 今拔管不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新同事薪水多2萬！內行曝「公司逼人跳槽」主因：等調薪太笨

聯合新聞網 / 綜合報導
對上班族而言，想為自己大幅加薪，跳槽可能是比較快的方式。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
對上班族而言，想為自己大幅加薪，跳槽可能是比較快的方式。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

上班族想要大幅提高待遇，與其等公司調薪，跳槽往往是最快的方式。一名網友因為後進同事的薪水足足比他多了2萬元，心裡感到不平衡，也疑惑為何調薪的幅度總是不如跳槽？有網友分析出這是殘酷的人事成本考量。

一名網友在網路論壇「Dcard」發文提到，公司的新進同事薪水比他高出約2萬，但他自認工作量、技能都比較多，更不用說熟練度當然完勝新人，「我覺得學歷差再多應該也不到2萬的差距」。雖然他尚未經歷過調薪階段，仍不免好奇為何跳槽比等原公司加薪快的現象總是不斷上演？也因為有些「不平衡」逐漸在內心發酵，讓他開始觀望起其他工作機會。

網友們皆認同最快的加薪方式就是換工作，也紛紛分享自己的經驗，「之前每年調薪1千左右，換個工作薪水直接高9千」、「換職務一年調600，換了一份不太相同領域多了8K」、「每年調薪1400左右，換工作月薪加35K」、「28K一年沒調薪，跑去外商公司55K」、「跳走又跳回來，年薪從8X到12X到16X，能不跳嗎？」、「第一間年薪50-60萬，跳下一間70萬，再跳下一間100萬，公司體制就這樣，當不跳的人是笨蛋，逼人走」。

有網友分析調薪為何不如跳槽的主因，「你不跳，代表能安於現況，雇主幹嘛無聊多增加成本浪費錢，在原本就能夠做好的事情上」、「公司如果只付這樣就足夠讓你不走，他又為何要積極調薪呢？公司考量不見得是能力，多少錢就足夠能留住或雇用新人，才是決定薪水的關鍵」。

對於打算轉職的人，有網友提供建議，「跳之前先找到工作談好薪水吧，別看完這篇傻傻的就去提離職了，別忘了雖然你的公司有可能低估你的價值，但也有可能高估了」。

不過也有人對跳槽持保留態度，認為並非只有優點，「年薪原本約100（萬），跳槽變150，事情變比較少，但壓力卻大很多」、「太誇張了，每位都是科技業嗎？餐飲業跳槽可沒這種待遇」、「跳槽薪水變高的前提是你有能力」。

上班族 加薪 薪水

延伸閱讀

他問台大電機分數為何高於資工？ 網友直言：時代已過去

待台積不到一年「只剩下工作」 過來人用這幾點勸他快逃

面試被問「有被別的公司錄取嗎」 內行揭動機：並非打量你

剛畢業「月薪35K」算高嗎？ 過來人揭自身經歷：算好了

相關新聞

新同事薪水多2萬！內行曝「公司逼人跳槽」主因：等調薪太笨

上班族想要大幅提高待遇，與其等公司調薪，跳槽往往是最快的方式。一名網友因為後進同事的薪水足足比他多了2萬元，心裡感到不平衡，也疑惑為何調薪的幅度總是不如跳槽？有網友分析出這是殘酷的人事成本考量。

年薪百萬的生活滋潤又逍遙？27歲男曝真相：被牽制了

許多人出社會後第一個願望，就是早日達到百萬年薪「財富自由」，成為「人生勝利組」的一員。然而一位年僅27歲的上班族憂鬱表示，百萬年薪的生活犧牲太大，嘆自己被工作牽制，「不如月薪3萬住家裡快樂」。

職業軍人面試上台積電工程師 過來人勸阻：別來！摸得超痛苦

進台積電工作是不少大學畢業生或是社會人士轉職的夢想清單，而台積電的好薪情跟好福利也讓其每年的徵才活動皆吸引各路人馬前來一試。一名職業軍人表示，自己面試上了台積電的工程師但目前很猶豫該不該去，不料，留言區一堆人勸他打消念頭比較好。

半夜接面試電話 內行曝「真實理由」直喊：9成以上很雷

隨著疫情趨緩，不少公司已重新開放徵才，然而不少職場新鮮人在求職階段，常常會不懂一些小細節，對此便有網友分享，自己日前在半夜接到人資打來的面試電話，但自己卻不敢接，便想藉此貼文詢問「我該回撥過去嗎？還是有可能對方不小心按到？」

面試被問「有被別的公司錄取嗎」 內行揭動機：並非打量你

隨著疫情趨緩，不少公司都開始重新徵才面試，而在面試時，主管都會透過不同類的問題，來瞭解求職者的專業性及臨機應變的能力。對此，便有一位網友好奇，「若被面試官問到『有拿到其他offer嗎？』應該要怎麼回答呢？」

你的工作會消失嗎？七類工作快不見了

你的工作會消失嗎？ 隨著數位浪潮興起，產業逐漸轉型，104玩數據以最近五年，平均每月工作機會數都不到30個、甚至只有個位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。