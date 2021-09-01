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年薪百萬的生活滋潤又逍遙？27歲男曝真相：被牽制了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友成為百萬年薪的一員後，反而生活處處受到工作牽制。 圖／pakutaso
網友成為百萬年薪的一員後，反而生活處處受到工作牽制。 圖／pakutaso

許多人出社會後第一個願望，就是早日達到百萬年薪「財富自由」，成為「人生勝利組」的一員。然而一位年僅27歲的上班族憂鬱表示，百萬年薪的生活犧牲太大，嘆自己被工作牽制，「不如月薪3萬住家裡快樂」。

百萬年薪的生活是怎樣呢？原PO稱自己在台北租房、在台北工作，年薪約120萬，成為百萬年薪俱樂部一員後，出去玩、吃餐廳、偶爾買買1、2萬元的奢侈品都沒什麼壓力，股票被套牢2、30萬也不至於睡不著覺，薪水在朋友間足以傲視同儕，父母也可以很驕傲的說兒子工作不錯。

不過他話鋒一轉，表示在台北「年薪百萬出頭過不了什麼比一般老百姓高尚的生活」，雖然上班日名牌上身，假日穿的仍是平價品牌，不敢考慮開雙B怕保養維修費驚人，買房更不用說了，台北房價高昂仍是買不起，如果要買外縣市只能當投資，不然不知道怎麼去上班。

除此之外，生活品質也幾乎沒有。原PO指出，發文當下接近晚上9點，他剛下班正在捷運上準備回家，每天都要花13-14小時在通勤和工作上，工作壓力很大，「每天都要想主管要的數字到底怎麼交差」，8月份的加班時數更達到42小時左右，能自由安排、稍作喘息的時間只有周末，但想出遠門玩就要準備被連假車潮擠爛，而長期晚下班也影響到他的腸胃功能。

他無奈表示，雖然年薪百萬是很多人嚮往的生活，但他反而更羨慕那些下班可以去打打球、和朋友約吃飯、甚至回家還有力氣打電動的人，他有個朋友月薪3萬住家裡，每個月都花費1萬在手遊上，「比我快樂多了」。反觀他自己，做得再累、再不快樂，也不敢換工作，「等於被工作牽制了」，還不如那些3、4萬的人可以好好挑選自己喜歡的行業或職場氣氛。

該文讓不少網友表示「深有同感」，「有同感，錢不好賺啊」、「有同感，最近想換工作了，雖然會賺的較少，但生活品質好很多」、「現在的物價，房價漲成這樣，年薪百萬真的只能算小康，還是要多少試著理財，不然很難改變生活」、「小時候夢幻的年收百萬，長大發現原來跟有錢人沾不上邊」、「投對胎才是人生勝利組啊」。

不過也有人認為原PO的煩惱有點無病呻吟，建議他可以找其他辦法增加收入，不要被困於目前的工作中。「百萬為什麼沒有挑工作權利？換工作不都拿上一份薪水去談，我三十出初已經跳了三四間，沒有一次拿的比前一份低」、「同樣27，外商科技業年薪130～140，月花1萬（不用房租），每天下班去超商買即期食品隔天吃，一年存110~120萬。生活水準不要隨著收入提高而提高，才有可能提早買回自由」。

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