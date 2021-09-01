職業軍人面試上台積電工程師 過來人勸阻：別來！摸得超痛苦

進台積電工作是不少大學畢業生或是社會人士轉職的夢想清單，而台積電的好薪情跟好福利也讓其每年的徵才活動皆吸引各路人馬前來一試。一名職業軍人表示，自己面試上了台積電的工程師但目前很猶豫該不該去，不料，留言區一堆人勸他打消念頭比較好。

該名職軍在Dcard上發文求助，他說自己目前現職是修飛機，薪水有四萬，之後會再往上升至五萬，工作雖然穩定，但煩人的瑣事實在太多，加班又沒錢領，但是假很多，週休二日見紅就休。

他最近錄取上了F18A蝕刻設備副工程師，他比較了一下，認為台積電薪水比職業軍人多很多、不用做雜事，但休假很少，一直在工作，所以他好奇詢問大家說，遇到這種狀況，各位會怎麼做選擇？

貼文一出，立即引發大多數網友揭露在台積電工作的狀況，有人講得很直白，認為「職業軍人退了就回不去，台積電你沒辦法保證做多久喔！」還人推翻他的認知，「不用做雜事？你說的台積電應該不是我想到的那個台積電。」

支持他繼續留在軍中的網友認為，可以領二十年的終身俸真的比較穩定，「我覺得你軍人做的穩，利用其他時間可以多做自己想做的事情吧！」甚至有人一聽到蝕刻設備工程師也叫他真的別去，「堪比軍中最屎的單位」、「這個陣亡率超高」、「高強度、超高壓，工時又長，一直待在工廠裡其實也沒什麼自由。」

另外，有過來人分享工作心得，「如果你想要生活勸你還是不要進來，每天都至少九點左右下班，等你到差不多三個月後每天就會逼你上線，學一堆系統程式，氣氛好一點，學長姐可能會教你，如果不好你就自己摸索，摸得超痛苦而已。」至於休假則是，早八晚九或更晚還要輪小夜（大夜），換週的假日根本都在休息而已。

不過也有其他網友覺得估且一試無妨，其實可以去台積電待待看。「你都做過職軍了，比很多剛畢業的爛草莓耐操多了吧，就算做得很累，還是有很多錢拿，不行就離職而已。」網友分析，如果能適應台積電的高壓工作型態當然值得恭喜，如果沒辦法，至少也存了一些錢了，也許買車買房不用愁。