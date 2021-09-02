STAR面試法》馬斯克用這道問題，揪出面試騙子

摘要 1.人資或管理者因未具備招募技巧而「看走眼」，除了造成時間、資源浪費，也會付出士氣影響等代價。 2.人的思考與做事方法通常具有慣性，過去的行為可以多少預測將來的工作績效。透過STAR行為面試法，可以幫助更全面了解求職者履歷以外的內容。 3.馬斯克每次與求職者面談，必定會問：「告訴我你曾在工作上遇到的一些難題，以及你是如何解決的？」這個問題可以瞬間分辨他是否在說謊。 4.那些真正有經驗的人，不會用三言兩語隨便講完自己的成就。若是虛構的經歷，很難編造出毫無漏洞、具有說服力的細節。

管理知識內參，做你的線上MBA補給。

什麼是「STAR行為面試法」？

STAR行為面試法，是通過一系列問題如「這件事情發生在什麼時候？」、「為此你採取了什麼措施來解決這個問題？」、「你當時是怎麼思考的？」等等，有助於將求職者的能力、性格具體化，更全面性蒐集履歷以外的內容。

STAR是行為面試原理的縮寫，分別代表：

S＝情境（Situation）： 你在什麼樣的情況下？面臨什麼問題？遇到什麼樣人、事衝突？ T＝任務（Task） ：在上述情況下，需要完成什麼樣的任務？ A＝行動 （Action）：你採取了什麼行動來解決問題？ R＝結果（Result） ： 最終得到了什麼樣的成果？給組織、客戶帶來什麼樣的好處？

「STAR行為面試法」給管理者的啟示

據人力銀行調查顯示，若人資或管理者因未具備招募技巧而「看走眼」，除了造成時間、訓練資源浪費，也會付出士氣影響等代價。

然而，求職者履歷上的內容多是工作成果、成績，較簡單空泛。且每個人都可能在面試場合吹噓自己多厲害，往往等到求職者錄取並工作一段時間後，雇主才能真正知道員工有多少本事。

因此，管理者在面試時，就需要了解求職者如何做出這樣的成績、採取了什麼樣的具體方法，提升招募人才的精準度，把對的人放在對的位子上。

而人的思考與做事方法通常是具有慣性的，過去的行為可以較好預測將來的工作績效。透過STAR行為面試法，可以幫助管理者更全面了解其知識、經驗、技能的掌握程度以及工作風格、性格特點等。

「STAR行為面試法」有哪些實例？

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在2014年接受德國汽車雜誌《Auto Bild》採訪時指出，對於想要進入特斯拉工作的求職者，學歷並不是他評估的標準。比起學歷，馬斯克更重視員工是否具備長才，因此他在面試時，往往會問面試者1個問題，試圖了解求職者過去的經驗、作為「卓越能力的證據」。

而那道關鍵問題，便是STAR行為面試法。

馬斯克每次與求職者面談，必定會問一題：「告訴我你曾在工作上遇到的一些難題，以及你是如何解決的？」

據《CNBC》報導，馬斯克表示，每個人都可以說自己解決問題的能力多好，但這個問題可以瞬間分辨他是否在說謊。

因為真正解決問題的人，清楚知道他們是如何一步一步解決問題的，如果「他們知道並且可以描述這些小細節」，那代表他真的有料。反之，若是虛構的經歷，很難編造出毫無漏洞、具有說服力的細節。

《記憶與認知期刊》在2020年發表一篇「透過科學拆穿求職者謊言的方式」的研究，STAR行為面試法被證實為有效識破面試謊言。

該研究指出，當受試者能提供越多細節內容，面試官越能夠從中抽絲剝繭，來往問答覺察對方所述的可信度。數據顯示，使用這樣的檢測方式，謊言檢測從近5成提升至高達8成的準確率。

那些真正有經驗的人，可不會用三言兩語隨便講完自己的成就。如果對方有所保留、針對某些細節含糊帶過，可能是心虛或擔心自己提供更多訊息，可能會導致謊言被拆穿。

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。