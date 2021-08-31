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半夜接面試電話 內行曝「真實理由」直喊：9成以上很雷

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享，自己日前在半夜接到人資打來的面試電話，但自己卻不敢接。 圖／ingimage
有網友分享，自己日前在半夜接到人資打來的面試電話，但自己卻不敢接。 圖／ingimage

隨著疫情趨緩，不少公司已重新開放徵才，然而不少職場新鮮人在求職階段，常常會不懂一些小細節，對此便有網友分享，自己日前在半夜接到人資打來的面試電話，但自己卻不敢接，便想藉此貼文詢問「我該回撥過去嗎？還是有可能對方不小心按到？」

原PO在Dcard上以「凌晨一點多接到診所用104打來的電話」為題指出，自己是應屆畢業生，昨天下午投履歷到一家診所，結果凌晨一點多手機顯示該診所用人力網站打電話過來，嚇到不敢接，今天也沒有收到該診所的任何通知，便想請問大家「自己該回電過去嗎？還是有可能對方不小心按到？」

此文一出，便有許多網友紛紛回應「感覺這種都是校長兼撞鐘，多半很雷」、「絕對要逃，我找工作的時候有公司在凌晨3點寄面試邀請，整個傻眼，直接謝謝再聯絡」、「不可能有人資在半夜邀約面試的，這種多半都是屎缺」、「1點半打電話這種還不快逃，連沒入職基本禮貌都沒了，入職還得了」、「半夜一點真的超有事，90％以上很雷」。

更有不少人藉此分享自身經驗表示，「前公司老闆都凌晨三點發面試通知及offer，只能說這個時間收到甚至接到電話，很大的機率在入職之後也會有相同的情況」、「血淋淋的例子來了！我當初面試前公司的時候主管也是晚上十一點多打來約面試時間，結果後面果不其然是間責任制，所有人都加班加到爆的公司喔」、「遇過半夜3點回面試訊息的主管，面試時說不太需要加班，進去後常態性加班」。

面試 加班 職場 求職 Dcard

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