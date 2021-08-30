剛畢業「月薪35K」算高嗎？ 過來人揭自身經歷：算好了

受到疫情影響，不少新鮮人也很難找工作，對此便有一名網友分享，自己今年畢業後也沒有照著原本的計畫走，所以只好先找份工作賺錢，最後也順利的找到了一份月薪35K的工作，但看著身邊的人都按著計畫去實習、唸書，即使自己現在明明有了份穩定的工作，且薪水也不低，但還是讓他心中五味雜陳。

原PO在Dcard上以「剛畢業月薪35k算好嗎」為題分享，這份工作月薪35K外，還會按照公司分紅、週休二日，節日放假照政府公務人員放，每天早上9點上班到下午6點下班，中午休息一個小時，工作內容就是在辦公室做文書跟國小生有關。

他也補充道，這份工作的待遇也不錯，薪水也不會太低，但看著其他同學都照著計畫去實習，而自己先出來工作，心中還是每天五味雜陳，讓他不禁感嘆「哎…人生好難」。

此文一出，不少網友紛紛回應鼓勵原PO，「我覺得不錯啊，剛畢業這樣薪資真的不錯」、「沒有人會覺得自己薪水夠高，但只要生活能夠不愁吃穿，有個住處可以遮風避雨，就是很幸福的事了。帶著這樣感恩的心，在職場上認真努力回報公司（可能誰有人脈，就把你挖角過去了），你的薪水會越來越高，路也會越走越寬」。

更有不少人藉此貼文分享自身經歷，「我當初大學剛畢業是考上北捷，試用期過大概38K（實領36.5K），年終約4個月。目前25歲在台電（年資1年多），薪水+加班費大約51～52K（實領49K，年終也大概4個月），期待你未來也能夠跳到更棒的公司」、「算很好，我弟做工廠，底薪2萬6，靠加班，一天做10小，月休4天，4萬出頭」。

根據人力銀行的調查顯示，雖然國內疫情拉警報，但仍有近八成企業積極招手新鮮人，2021年提供新鮮人的平均薪資為2萬8402元，較去年微幅上漲1.05%。