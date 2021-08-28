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幼稚園老師月薪28K「超血汗待遇」引網嘆：還會被嫌太老

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友驚訝，自己是看了新聞才知道現在幼稚園教師的薪水一個月是28000元。 圖／ingimage
一名網友驚訝，自己是看了新聞才知道現在幼稚園教師的薪水一個月是28000元。 圖／ingimage

日前在雲林水林鄉發生一起死亡車禍，一名去年才剛喪夫的幼兒園教師，昨（27）日開車載3名就學中的孩子出門，沒想到卻在一條農路上失控翻車，兩名兒子拋出車外，當場慘死，駕駛林姓女老師和小兒子受傷送醫搶救。對此，便有一名網友在網路上表示，自己是看了新聞才知道「現在幼稚園教師的薪水一個月是28000元」。

原PO在PTT上以「幼稚園老師月薪二萬八也太少吧」為題發文，自己看到那名喪夫的幼兒園教師在這次車禍中，又有兩名兒子喪生，讓他不禁直言「剛看到這個可憐讓人心痛的新聞才知道，現在幼稚園教師的薪水一個月是28000元，給幼稚園教師這待遇也太少了吧？」

此文一出，便有許多網友紛紛解釋，幼稚園教師的薪水低，已經被議論非常久，「幼稚園老師薪水低已經不是新聞了」、「 超可憐，而且不太會調薪，過45歲可能就開始會被嫌太老」、「以前對幼教老師沒什麼感覺，有了小孩後才懂得每個老師都是非常有愛才做得下去」。

對此也有許多過來人表示，「第一次聽我表姐說她月薪2萬多的時候真的有嚇到，比我兼職的薪水還少」、「應徵過雙語幼稚園英文帶班老師，上課都要用英文溝通上課，結果說裡面老師最高2.7萬....這家還是我親戚孩子都有去上，學費很貴的」、「我老婆18年前在屏東幼稚園實習才16000哦」。

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