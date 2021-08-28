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寧願待台北少賺「也不想去竹科」內行人曝這缺點狂勸退

聯合新聞網 / 綜合報導
據主計總處最新公布的109年家庭收支調查，第二、第三名被有竹科光環的新竹縣市拿下，家庭年收都破160萬元。圖為新竹科學園區。 圖／聯合報系資料照片
據主計總處最新公布的109年家庭收支調查，第二、第三名被有竹科光環的新竹縣市拿下，家庭年收都破160萬元。圖為新竹科學園區。 圖／聯合報系資料照片

竹科身價高漲，根據主計總處最新公布的109年家庭收支調查，平均每戶家庭年收入不意外地以台北市拿下冠軍、達新台幣171.7萬元，但第二、第三名被有竹科光環的新竹縣市拿下，家庭年收都破160萬元。對此便有一名網友表示，自己的朋友竟然完全不想去竹科上班，反而選擇薪水較少的台北。

原PO在PTT上以「有完全不想去竹科上班的人嗎？」為題分享，自己的朋友是土生土長台北人，台大理工科系畢業，目前在台北上班，但日前聊到他有沒有興趣去竹科上班時，朋友表示寧願賺少一點也不想去，讓他不禁好奇詢問，「有完全不想去竹科上班的人嗎？不去新竹的考量是什麼呢？」

此文一出，便有過來人紛紛表示，不想去新竹的的原因應該是「生活環境」的差異，「土生土長台北人，很難適應新竹生活」、「新竹物價跟台北一樣，生活水準爛超多，不想去正常」、「很多，周遭一堆都知道新竹錢多，但還是留在台北，而且都是可以進GG（台積電）的科系，當初就選擇留在台北，自己覺得住台北年薪少30萬都可以接受」、「我在新竹工作過1年，認識的女生是0，在台北要認識新朋友超簡單」、「吃的不行、天氣不行、娛樂不行、 住的又貴，交通更不用說，育兒更是慘」。

新竹 科系 台積電 薪水 PTT

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