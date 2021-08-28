寧願待台北少賺「也不想去竹科」內行人曝這缺點狂勸退

竹科身價高漲，根據主計總處最新公布的109年家庭收支調查，平均每戶家庭年收入不意外地以台北市拿下冠軍、達新台幣171.7萬元，但第二、第三名被有竹科光環的新竹縣市拿下，家庭年收都破160萬元。對此便有一名網友表示，自己的朋友竟然完全不想去竹科上班，反而選擇薪水較少的台北。

2021-08-28 10:09