女權勞權應兩全！勞團籲修法不分性別都有夜間保護

大法官上周作出釋字第807號解釋，指勞基法第49條第1項規定女性夜間工作違憲，並宣告該法條即日起失效，引眾多勞工批評，工鬥今赴行政院抗議，強調49條第1項限制是基於保護、保障，批評大法官沒有讓所有勞工權益一併提升，反而是讓大家一起向下沉淪，若大法官想落實性別平等，為什麼不將男性勞工一併納入夜間工時保障？令人遺憾與憤怒。呼籲勞動部盡速啟動修法，透過「不分性別皆有夜間工作保護」解決性別差異問題，落實真平等。

工鬥表示，夜間工時不完全是限制，更是一種保護、保障，明文規範集體協商機制、雇主必須提供安全衛生必要協助、交通工具、津貼或住宿等，大法官沒沒認知實務，直接拔掉49第1項，只是讓更多夜間工作的勞方失去保障。

工鬥也點出，這次的釋憲案是由航空業、批發零售業資方提出申請，理由是這兩家公司在女性夜間工時條款上屢遭開罰，資方提釋憲並非爭取性別平權，而是希望人力運用不再受限，大法官反而拿掉工會集體同意權，等於是忽略勞資脈絡下的勞資關係不對等。

律師翁瑋批評，釋字807是一個不及格的釋字，大法官只看到女性，沒看到她的勞工身分，看到勞工身分，卻沒看到工會同意權的重要性，她認可應保障女性工作權，但49條初衷是為了強化雇主保護照顧義務，如果要追求平等，大可不分性別全納入保護，而不是將女性勞工的保護拿掉；翁瑋還說，在勞資權力不對等之下，給個別勞工自由，等於是讓勞工自生自滅，給勞工談判自由，只是迫使勞工向資方屈服。

家樂福工會常務理事籃世華也說，原本按照第49條第1項規定，雇主應提供安全措施、交通工具等措施，大法官宣告法條失效後，許多勞工開始擔心雇主把交通津貼等夜間工時措施收回；桃園市空服員職業工會理事曲家雲則說，大法官不食人間煙火，空服員女性占多數，並沒有因為勞基法對女性夜間工時的規範，就讓女性空服員工作權受到限縮。

工鬥呼籲勞動部立即啟動相關修法，透過「不分性別皆有夜間工作保護」解決性別差異問題，也應「保留工會同意權」，維持集體協商空間，甚至法規也未針對「輪班勞工完整的配套與保護」，作通盤的檢討並納入修法考量中。

勞動部回應，勞基法第49條第1項失效後，同條第2項所定雇主應提供必要安全衛生設施規定，雖因此失所附例，但職安法仍有保障工作者的安全健康規定，除第30條、第31條針對女性勞工於妊娠中及分娩後期間應給予母性健康保護外，有關工作場所夜間工作安全衛生也不分性別一體保護，不會有空窗期；現行勞基法也已有輪班間隔休息時間規範，職安法也有對輪班、夜間工作或長工時促發疾病相關預防規範。

勞動部表示，近日將邀集學者專家進一步釐清「釋字第807號解釋」後相關法規適用上的疑義，至於法律之修正，也將徵詢各界意見。