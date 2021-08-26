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她沒投履歷卻被台積電邀面試 過來人：這是GG一貫套路

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

找工作通常是透過人力銀行網站媒介，有一名女網友卻突然收到台積電的邀約面試，相當納悶自己沒有投出履歷，但收到了對方簡訊，不少有經驗的網友幫解答「這是GG的一貫套路」。

該名女網友近日在網路論壇「Dcard」發文詢問，「我沒有投台積電，但收到台積電的面試邀約，但他是簡訊傳給我的，他們是很缺人嗎？」，並附上手機截圖，可見簡訊內容「台積電六廠製造部目前正在招募技術員，若您有興趣請來電預約面試時間」，對方也留下台積電公司電話及分機。

略有耳聞的網友幫忙解答「這是GG的一貫套路，海量發簡訊，面試狂刷一波」、「缺爆！大缺爆好不」、「技術員本來就很缺啊，你知道技術員是啥嗎，不要看到台積電就太爽」。

有人收到同樣簡訊「我也是收到這封，就去面試了，現在在18層地獄努力中」、「我朋友有回覆簡訊，順利通過三面錄取副工程師，等十二月退伍報到」，還有人透露該部門裡大部分以女生佔多數，另外有過來人說「我收過快5次，包括mail的。結論是人資在做業績，如非本科系的話，有空的話可以進去面試經驗聊聊天，運氣好會上」。

台積電 面試

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