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35K文組靠「9重點」翻身年賺百萬 網友全跪了大呼「佩服」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己奮鬥近10年，從35K變為年收入百萬的副課長，經歷讓許多人大嘆「佩服」。示意圖／ingimage
一名網友分享自己奮鬥近10年，從35K變為年收入百萬的副課長，經歷讓許多人大嘆「佩服」。示意圖／ingimage

提到文組與理組的差異，大家往往想到薪資，理組學生若當上工程師，賺錢速度遠超於傳統文組畢業生。一名網友表示自己工作將滿10年，雖然沒有家世背景，但依然從月薪35K爬到年收入百萬，原PO翻身的心得曝光後讓網友紛紛讚嘆「佩服」。

一名網友在「Dcard貼文，他表示自己只是普通文組畢業生，家裡也無法提供資源支持，退伍後工作至今即將屆滿10年，從月薪35K的職員，一路爬到年薪加年終120萬的副課長。

對於如何翻身成功，原PO列出9項原因，首先「找上市上櫃的公司」，他表示，上市上櫃公司普遍遵守勞基法，除了一定有加班費、三節、年終都會有之外，員工福利也比其他公司好；另外「一定要比別人努力」，他提到即使做完份內工作，也會主動詢問主管、同事是否有需要幫忙的事情，他表示此舉不外乎「製造好印象」。

原PO解釋，建立好人緣後，不僅同事會幫忙說好話，也較容易受到主管提拔。他還分享自己經歷，入行5年後被外派日本3年，調回台灣後就升上副課長。此外，他還提醒「不隨便展現負面情緒」，即使工作再不順遂也必須忍氣吞聲，千萬不能抱怨公司，以免被同事抓到把柄。

其餘還有「四分之一的薪水拿去投資」、「任何事交出去前一定要再三檢查」、「發問前先查資料，先思考再問」、「多充實自己」、「培養抗壓性」。其中有一項是「29歲前沒交女友」，原PO解釋當時深知自己經濟能力不足，加上多數時間花在拚事業，直到從日本調回台後才交到女友，此外2人也在去年完婚。

文末，原PO提到雖然年收入120萬對許多人來說不算什麼，但他仍不忘鼓勵眾人一定要相信自己，文組只要夠努力、即使沒有頂尖大學的學歷，仍可以從月薪35K的職員爬到年收入破百萬的副課長。

貼文曝光後吸引許多網友討論，「第三點是真的⋯職場上沒有真正的朋友」、「讓我覺得自己身為文組還有那麼一些希望」、「第二點也太狗太奴了吧，不過出社會公司生態好像就是要這樣」、「覺得滿勵志的」、「佩服你」；另外對於原PO第二點，也有網友持反對意見，「真的不會下班還去問有沒有需要幫忙的，根據經驗，大部分的公司不會覺得你很棒，只會繼續壓榨你」、「在某公司奴，只會被當作理所當然」、「只能說原PO算是幸運，遇到機車主管，就是做到死，各種找麻煩」。

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