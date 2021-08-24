她列3種穩定工作問怎選？神人用4指標分析：選「它」薪資完勝高普考

職涯規劃是重要的人生課題，但近日就有一名從事客服工作的網友透露，這項工作內容看似簡單卻讓她處於高壓環境之下，更讓她漸漸流失健康，家人便提供建議要她重新考慮「公股銀行、郵局及公務員」等相對穩定的工作環境，但這對她而言等於是跳脫完全不同的領域，不知該如何準備應徵的她便向網友們發問。貼文一出，意外釣出一名在國營企業工作的網友精闢分析各領域差異。

原PO透過Dcard發文，表示自己目前任職於民營銀行客服中心，資歷只有2年多，但她坦言「雖說客服的工作內容看似簡單且單純，但也是個高壓環境，除了來自主管的高壓環境」。

此外，她也因工作壓力導致健康亮起紅燈，家人便建議她離職，朝公股銀行及郵局、公務員等重新考慮職涯方向，希望網友們能透露經驗，「請問大家對於銀行、郵局、公務員的工作有什麼看法或建議呢？」

文章曝光後，就有一名網友分析比較4項指標差異，「考試難易度：高考＞普考＞公股銀＝郵局；薪資福利：公股銀＞高考＞普考＝郵局；升遷發展性：公股銀＞高考＞普考＝郵局；工作壓力：公股銀＝高考＞普考＞郵局。所以，結論就是郵局CP值很高，通常高普考和郵局會比公股銀更有機會待到退休」。

這名網友透露自己是在國營企業任職，平時也會關注考試、國營及公股銀的消息。他也補充道，如果要考台土兆合一（台銀、土銀、兆豐銀、合庫、一銀） 可以買函授（指泛遠距雲端課程），其他間公股銀行其實只要一邊工作、買書自學就夠了，抗壓性夠的話，公股銀是很不錯的選擇，薪資完勝高普考」。