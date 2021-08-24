面試薪水怎麼談？ 內行網曝「這一招」：事前先做功課

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，對此一名男網友分享，自己前陣子看到一則關於面試談薪資的議題，若講「依公司規定」很容易被老闆用偏低的起薪開給你，讓他不禁疑惑「有什麼方法可以談到好薪水，又不會因為開過高被老闆拒絕？」

原Po在Dcard以「薪資大家都怎麼談？」為題發文，表示自己前幾天看到一則關於面談薪資的議題，上面寫著不想太快出局或是增加錄取率的機會，就要先說「主要依照公司規定，不過請問一下，以目前我的資歷，在貴公司可以拿到多少起薪？」

但他也解釋道，若將這個手法反過來思考，就很容易被老闆用一個「偏低」的起薪開價給你，讓他不禁好奇「這樣又要怎麼拿到不錯的薪水呢？」便想藉此發文詢問各網友「大家有什麼方法可以談到好薪水，又不會因為開過高而被老闆拒絕。」

此文一出，就有網友指出「通常先報價的會吃虧，因為可以從這個報價知道對方的態度，如果他真的很想要你這個人，對方就會報高，因為他會怕，如果壓低了價錢你就直接閃人了，如果他覺得可有可無，那自然報價就會低」、「我是直接報一個數字（我能接受的最低薪資+10%），如果對方面有難色就謝謝再聯絡就好」。

然而，就有專業的網友分享自己談薪水的方式，「要是104上面有寫薪資範圍，我一定開最高的那個。要是寫面談，就要去做功課了，我會開的比網路上的資訊還高一些，成功就賺到，失敗也只是回到正常薪資或不錄用」。