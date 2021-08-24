快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

面試薪水怎麼談？ 內行網曝「這一招」：事前先做功課

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友疑惑「有什麼方法可以談到好薪水，又不會因為開過高被老闆拒絕？」圖／ingimage
一名男網友疑惑「有什麼方法可以談到好薪水，又不會因為開過高被老闆拒絕？」圖／ingimage

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，對此一名男網友分享，自己前陣子看到一則關於面試談薪資的議題，若講「依公司規定」很容易被老闆用偏低的起薪開給你，讓他不禁疑惑「有什麼方法可以談到好薪水，又不會因為開過高被老闆拒絕？」

原Po在Dcard以「薪資大家都怎麼談？」為題發文，表示自己前幾天看到一則關於面談薪資的議題，上面寫著不想太快出局或是增加錄取率的機會，就要先說「主要依照公司規定，不過請問一下，以目前我的資歷，在貴公司可以拿到多少起薪？」

但他也解釋道，若將這個手法反過來思考，就很容易被老闆用一個「偏低」的起薪開價給你，讓他不禁好奇「這樣又要怎麼拿到不錯的薪水呢？」便想藉此發文詢問各網友「大家有什麼方法可以談到好薪水，又不會因為開過高而被老闆拒絕。」

此文一出，就有網友指出「通常先報價的會吃虧，因為可以從這個報價知道對方的態度，如果他真的很想要你這個人，對方就會報高，因為他會怕，如果壓低了價錢你就直接閃人了，如果他覺得可有可無，那自然報價就會低」、「我是直接報一個數字（我能接受的最低薪資+10%），如果對方面有難色就謝謝再聯絡就好」。

然而，就有專業的網友分享自己談薪水的方式，「要是104上面有寫薪資範圍，我一定開最高的那個。要是寫面談，就要去做功課了，我會開的比網路上的資訊還高一些，成功就賺到，失敗也只是回到正常薪資或不錄用」。

薪資 薪水 疫情 Dcard

延伸閱讀

加薪「沒加在本薪」會影響什麼？ 內行曝真相喊：這些都有差

廉價版特斯拉？上國道「一路玩手遊」 引網諷：地獄自駕專車

逛大賣場走失！保全問「爸爸名字」 4歲女童淚喊：死懶鬼

他自製插香神器連夾鏈袋商品都「不破壞外包裝」 引網友大讚

相關新聞

她列3種穩定工作問怎選？神人用4指標分析：選「它」薪資完勝高普考

職涯規劃是重要的人生課題，但近日就有一名從事客服工作的網友透露，這項工作內容看似簡單卻讓她處於高壓環境之下，更讓她漸漸流失健康，家人便提供建議要她重新考慮「公股銀行、郵局及公務員」等相對穩定的工作環境，但這對她而言等於是跳脫完全不同的領域，不知該如何準備應徵的她便向網友們發問。貼文一出，意外釣出一名在國營企業工作的網友精闢分析各領域差異。

面試薪水怎麼談？ 內行網曝「這一招」：事前先做功課

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，對此一名男網友分享，自己前陣子看到一則關於面試談薪資的議題，若講「依公司規定」很容易被老闆用偏低的起薪開給你，讓他不禁疑惑「有什麼方法可以談到好薪水，又不會因為開過高被老闆拒絕？」

正值鬼月！上班族分享「三大詭事」喊：七月過了還不會消失

適逢農曆七月，不少人會在社群媒體上分享自己的「撞鬼故事」，而日前卻有一名上班族藉此分享了自己可怕的上班經歷小故事，更直言道「如果有更恐怖的也可以在底下留言，讓人見識什麼叫毛骨悚然吧」。

疫情趨緩就業回溫 桃市舉辦4場徵才活動提供556職缺

近期疫情趨緩，就業市場有溫跡象，桃市就服處桃園就業中心將於本月26日、27日兩天舉辦共4場徵才活動，參加廠商有全家便利商...

嗆台灣狗屁工作一堆！他炫耀「做這行」月休16天、月收5萬2

社會新鮮人初入職場經常因為經驗不足而面臨接受低薪工作的窘境，但一名網友卻PO文抱怨真心覺得台灣真的好多「狗屁工作」，他則透露目前從事「管樂老師」的職務，一周只需上班3天，月薪就有52K左右。

疫情拖兩年求職人口超載 僅一成成功、近半被不讀不回

求職旺季已到尾聲，但《面試趣》舉行「疫情下求職狀況」調查，開放求職者填寫問卷，結果顯示僅有一成的人找到工作；另有三成的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。